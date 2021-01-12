Пять человек пострадали в ДТП с участием 12 машин в Турции

Стамбул, 12 января. Массовая авария с участием 12 автомобилей случилась на одной из главных дорог мегаполиса Турции, пишет News-Turk.

Инцидент произошел во вторник утром на трассе ТЕМ в районе Эсеньюрт. По словам очевидцев, виновником масштабного ДТП стал водитель грузовика с иностранными номерами, который потерял управление и допустил столкновение с другими участниками дорожного движения в час пик.

В результате аварии повреждения получили 12 автомобилей. Пять человек экстренно доставлены в реанимацию ближайшей больницы в тяжелом состоянии. На шоссе по направлению в Анкару образовалась многокилометровая пробка.

Полиция и спасатели работают над ликвидацией последствий массового ДТП, а также устанавливают точную причину столкновения более 10 транспортных средств.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что семья из четырех человек погибла после аварии в Турции. Двое скончались на месте происшествия, остальные — в больнице.