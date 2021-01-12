Почему депутат Вишневский может оказаться иноагентом

Необходимо изучить работу депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского со СМИ, которые финансируются иностранными спецслужбами. Возможно, она будет рассмотрена в свете закона об иностранных агентах. Такое мнение в комментарии ФАН высказали политолог Роман Романов и эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Дочерний проект «Радио Свобода» «Север.Реалии», который финансируется Агентством США по глобальным медиа, опубликовал занимательную статью о том, что ФСБ якобы курирует работу российских вузов. При этом издание приводит мнение Бориса Вишневского, ранее замешанного в секс-скандале. Так, по его словам, на предновогоднем собрании сотрудников Института истории РАН якобы присутствовал человек, который представился «куратором из ФСБ».

Как отметил Сергей Простаков, публикация «Север.Реалии» — свидетельство, скорее, даже более либерального, чем в большинстве западных стран, отношения к свободе слова и вопросам сохранения определенной информации внутри коллективов в России. Наша страна в этом смысле выглядит более свободной, чем приватизировавшие само понятие свободы государства и институты Запада.

«Хорошо известно, что «Север.Реалии» входит в группу региональных медийных площадок «Радио Свобода», которое финансируется прямо из США. И смысл их работы вполне понятен — дискредитация России, поощрение в той или иной степени регионального сепаратизма. То, что депутат дает комментарии подобному ресурсу, уже много говорит о нем самом. И, разумеется, ставит вопрос о целях его деятельности, может ли она быть рассмотрена в свете закона об иностранных агентах», — считает Сергей Простаков.

Роман Романов также считает, что российское законодательство во многом не ограничивает деятельность пропагандистских площадок по типу «Север.Реалии». Перед нами пример работы не журналистов, а реальных и открытых пропагандистов, которые напрямую работают на Соединенные Штаты с российским «оппозиционным» политиком.

«Но есть проблема. Оппозиция — это те люди, которые обычно представляют оппозиционную точку зрения. Она идет в контрах с официальной или доминирующей [точкой зрения] в обществе. В данном случае Вишневский, по сути, взаимодействует с иностранной пропагандой, что может подтверждать статус не оппозиционера, а иностранного пропагандиста, и даже агента влияния. Давайте попробуем с подобной риторикой оказаться где-нибудь в самом светоче демократии — Соединенных Штатах. Особенно сейчас, в канун инаугурации Джо Байдена. Интересно, как бы отнеслись к условному американскому политику, который занимал бы должность местного депутата, конгрессмена от одного из штатов, в условиях такой жесткой политической борьбы? Все просто — его обвинили бы в работе на русскую пропаганду, разведку и лично на Владимира Путина», — обращает внимание Роман Романов.

Политолог заметил, что ничего подобного в России сделать нельзя.

Эксперт призывает внимательно изучить вопрос того, как взаимодействует Борис Вишневский с изданием «Север.Реалии». Если депутат получает деньги за высказывания, которые потом цитируют в подобных СМИ, то перед нами иностранный агент (это человек, который занимается внутриполитической деятельностью по поручению иностранного государства, при этом на деятельность таких агентов налагаются ограничения в соответствии местным законодательством).

«На территории США, согласно действующему законодательству, все выглядело бы абсолютно по-другому. Необязательно гражданину США получать деньги от иностранного государства. Ему достаточно продвигать интересы этого государства на территории Соединенных Штатов. Тем самым он бы получил статус иноагента. Более того, в некоторых случаях он мог бы заработать уголовное преследование», — добавил Роман Романов.

В России складывается довольно странная ситуация. По мнению политолога, в РФ Соединенные Штаты через своего пропагандистского посредника и коллаборанта, кем и является Борис Вишневский, пытаются модерировать работу российских спецслужб на территории РФ. Это — ярчайший пример вмешательства во внутренние дела нашей страны.