Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Почему депутат Вишневский может оказаться иноагентом

Почему депутат Вишневский может оказаться иноагентом

Необходимо изучить работу депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского со СМИ, которые финансируются иностранными спецслужбами. Возможно, она будет рассмотрена в свете закона об иностранных агентах. Такое мнение в комментарии ФАН высказали политолог Роман Романов и эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Дочерний проект «Радио Свобода» «Север.Реалии», который финансируется Агентством США по глобальным медиа, опубликовал занимательную статью о том, что ФСБ якобы курирует работу российских вузов. При этом издание приводит мнение Бориса Вишневского, ранее замешанного в секс-скандале. Так, по его словам, на предновогоднем собрании сотрудников Института истории РАН якобы присутствовал человек, который представился «куратором из ФСБ».

Как отметил Сергей Простаков, публикация «Север.Реалии» — свидетельство, скорее, даже более либерального, чем в большинстве западных стран, отношения к свободе слова и вопросам сохранения определенной информации внутри коллективов в России. Наша страна в этом смысле выглядит более свободной, чем приватизировавшие само понятие свободы государства и институты Запада.

«Хорошо известно, что «Север.Реалии» входит в группу региональных медийных площадок «Радио Свобода», которое финансируется прямо из США. И смысл их работы вполне понятен — дискредитация России, поощрение в той или иной степени регионального сепаратизма. То, что депутат дает комментарии подобному ресурсу, уже много говорит о нем самом. И, разумеется, ставит вопрос о целях его деятельности, может ли она быть рассмотрена в свете закона об иностранных агентах», — считает Сергей Простаков.

Почему депутат Вишневский может оказаться иноагентом

Роман Романов также считает, что российское законодательство во многом не ограничивает деятельность пропагандистских площадок по типу «Север.Реалии». Перед нами пример работы не журналистов, а реальных и открытых пропагандистов, которые напрямую работают на Соединенные Штаты с российским «оппозиционным» политиком.

«Но есть проблема. Оппозиция — это те люди, которые обычно представляют оппозиционную точку зрения. Она идет в контрах с официальной или доминирующей [точкой зрения] в обществе. В данном случае Вишневский, по сути, взаимодействует с иностранной пропагандой, что может подтверждать статус не оппозиционера, а иностранного пропагандиста, и даже агента влияния. Давайте попробуем с подобной риторикой оказаться где-нибудь в самом светоче демократии — Соединенных Штатах. Особенно сейчас, в канун инаугурации Джо Байдена. Интересно, как бы отнеслись к условному американскому политику, который занимал бы должность местного депутата, конгрессмена от одного из штатов, в условиях такой жесткой политической борьбы? Все просто — его обвинили бы в работе на русскую пропаганду, разведку и лично на Владимира Путина», — обращает внимание Роман Романов.

Политолог заметил, что ничего подобного в России сделать нельзя.

Почему депутат Вишневский может оказаться иноагентом

Эксперт призывает внимательно изучить вопрос того, как взаимодействует Борис Вишневский с изданием «Север.Реалии». Если депутат получает деньги за высказывания, которые потом цитируют в подобных СМИ, то перед нами иностранный агент (это человек, который занимается внутриполитической деятельностью по поручению иностранного государства, при этом на деятельность таких агентов налагаются ограничения в соответствии местным законодательством).

«На территории США, согласно действующему законодательству, все выглядело бы абсолютно по-другому. Необязательно гражданину США получать деньги от иностранного государства. Ему достаточно продвигать интересы этого государства на территории Соединенных Штатов. Тем самым он бы получил статус иноагента. Более того, в некоторых случаях он мог бы заработать уголовное преследование», — добавил Роман Романов.

В России складывается довольно странная ситуация. По мнению политолога, в РФ Соединенные Штаты через своего пропагандистского посредника и коллаборанта, кем и является Борис Вишневский, пытаются модерировать работу российских спецслужб на территории РФ. Это — ярчайший пример вмешательства во внутренние дела нашей страны.

«Возможно, Борис Вишневский был давным-давно завербован спецслужбами иностранных государств. Возможно, он получает деньги от этих людей. «Север.Реалии» обладает достаточным бюджетом, чтобы спонсировать оппозиционных депутатов, чтобы навязать им нужную повестку. В то же время российская оппозиция достаточно слаба. Поэтому, если тебе нужно развиваться в нужном политическом русле, нужно искать влиятельных спонсоров и покровителей. И здесь маячит условное сотрудничество с «Радио Свободы», — заключил Роман Романов.

Новости партнеров