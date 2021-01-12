Елена Панина: Россия даст отпор Германии за разговор с позиции силы

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (попутно — глава Христианско-демократического союза) в статье в немецком же журнале Focus в очередной раз призвала говорить с Россией с позиции силы.

Крамп-Карренбауэр уверена, что размеры и мощь Германии позволяют ей делать больше для защиты себя и своих союзников, причем именно силовыми методами. Это образ мыслей, характерный для определенных немецких политиков, которые уже не помнят ужасов Второй мировой войны, развязанной как раз их страной. Или не хотят помнить.

Появление же в публичном пространстве заявлений, которые сделала Крамп-Карренбауэр, стало возможным в рамках ведущегося в последние годы Соединенными Штатами курса, направленного на демонтаж послевоенного мирового устройства. При этом приход за океаном к власти Джо Байдена вызвал энтузиазм у ряда немецких политиков.

Та же Крамп-Карренбауэр привела в своей статье слова нового американского лидера о том, что «истинная сила и секрет успеха США — в умении привязывать к себе партнеров и преследовать с ними общие цели». Особенно наглядно Вашингтон показал, как он умеет преследовать «общие цели», на примере беспрецедентного давления на Германию с тем, чтобы остановить строительство «Северного потока — 2», выгодного именно немецкой экономике, в пользу поставок американского СПГ.

На что же тогда рассчитывает Крамп-Карренбауэр? На то, что если администрация Дональда Трампа жестко вела себя с Германией и активно поддерживала, например, поляков, то от демократов Берлин может ожидать перезагрузки трансатлантических отношений, передачи «ярлыка на царство» в Польше и прибалтийских странах и замены американского военного контингента в этом регионе немецким.

Но сначала Германии нужно продемонстрировать польско-прибалтийским русофобам, что она очень серьезно относится к мифической «русской угрозе».

Помимо того, в сентябре-октябре в этом государстве должны пройти очередные парламентские выборы. Социологи прогнозируют большую вероятность возникновения правящей коалиции в составе ХДС/ХСС и «зеленых». Между тем, «зеленые» на сегодня являются одной из наиболее антироссийски настроенных немецких партий.

Требуя разговаривать с Москвой «с позиции силы», Крамп-Карренбауэр подыгрывает реваншистским силам, чтобы продлить свое политическое будущее. Поэтому она раз за разом говорит о важности для Европы пресловутой политики устрашения. Однако это — опасный курс, который грозит неприятными последствиями для самой же Германии.

Учитывая историческую память и уроки, связанные с Первой и Второй мировыми войнами, ревизионистские заявления Берлина вызовут отпор не только Москвы, но и европейских союзников Германии по ЕС и НАТО, которые помнят, что бывает, когда Берлин пытается разговаривать с Россией и другими странами с позиции силы.