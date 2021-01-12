ФСИН обратилась в суд о замене Навальному условного срока на реальный

Федеральная служба исполнения наказаний обратилась в суд с просьбой заменить Алексею Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Об этом у себя на странице в Twitter сообщил сам оппозиционер. Ходатайство было зарегистрировано в Симоновском районном суде города Москвы 11 января.

Из сообщения видно, что отменить условный срок основателю ФБК (НКО, иностранный агент) предлагается по причине неисполнения возложенных обязательств, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления (ч. 2.1, 3, 4 ст. 74 УК РФ, п. 7 ст. 397 УПК РФ).



Ранее, 28 декабря, УФСИН пригрозило обратиться в суд с просьбой заменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный в том случае, если он не явится в столичный филиал ведомства утром 29 декабря. Оппозиционер проигнорировал предупреждение.

Федеральное агентство новостей обратилось к политологу Сергею Карнаухову с просьбой прокомментировать ситуацию, а также оценить вероятность возвращения Навального в Россию. По его мнению, какие-либо прогнозы в этом направлении преждевременны, поскольку основатель ФБК может быть одним из приглашенных на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена.

«В скором времени будет решен вопрос — будет ли присутствовать этот человек на мероприятии. Если на инаугурацию Байдена его позовут, и он будет участником, то тогда он вернется в Россию, чтобы развить провокацию, которую реализуют западные спецслужбы с его участием», — считает Карнаухов.



«В противном случае, если Навального не пригласят на инаугурацию, это может свидетельствовать о его «сливе» — оппозиционер в Россию не вернется», — резюмировал эксперт.

Напомним, 29 декабря Следственный комитет возбудил в отношении Навального уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По данным ведомства, оппозиционер потратил часть из 588 миллионов рублей, собранных методом краудфандинга на нужды ФБК и смежных НКО, на личные цели.

Ранее сообщалось, что российские правоохранительные органы могут объявить Алексея Навального в международный розыск.