Старый Новый год 2021: когда наступит, история и традиции, гадания, поздравления

Старый Новый год — праздник исключительно российский и абсолютно светский, который к тому же из века в век кочует по календарю. В 2021 году этот праздник отмечается в ночь с 13 на 14 января. Именно настолько юлианский календарь, по которому живут некоторые церкви, в том числе Русская православная церковь, отстает в XXI веке от григорианского, современного. К сожалению, в 2021 году Старый Новый год выпадает на разгар первой рабочей недели, так что работающим и учащимся гражданам придется умерить свой пыл во время празднования.

История праздника

Происхождение Старого Нового года — это, скорее, исторический казус, связанный с историей России. Дело в том, что Российская империя жила по юлианскому календарю, который из-за отказа учитывать високосные годы все больше отставал от более современного — григорианского, по которому в начале XX века жило большинство развитых стран.

Октябрьская революция 1917 года все изменила. Советская власть в начале 1918 года перевела всю страну на современное летоисчисление. Однако ревнители старины, а также церковь продолжали отмечать праздники по старинке. Поэтому сначала отмечание Старого Нового года после православного Рождества было своего рода протестом против новой власти. Но постепенно традиция стала абсолютно светской, полностью лишенной политического подтекста и сугубо российской, которой стали подражать в некоторых странах, где оказалось много русских. Жива она и до сих пор: встреча Старого Нового года — это что-то вроде Нового года, исполненного на бис.

Старый Новый год, традиции: что поставить на стол и как нарядиться

Старый Новый год отмечают так же, как и «настоящий», который в этом году посвящен Белому Металлическому Быку (встреча китайского Нового года нам еще предстоит в ночь на 12 февраля).

В ночь с 13 на 14 января по традиции на праздничном столе появятся знаменитые советские новогодние хиты: оливье и селедка под шубой, мандарины и бутерброды с красной икрой, а также неизменное шампанское. Люди поздравляют друг друга, загадывают желания, желают друг другу здоровья и счастья, по полюбившейся с конца 1980-х годов традиции запускают петарды и шутихи. Сегодня в связи с пандемией COVID-19 уличные празднования проходят не столь бурно как обычно, также не предусмотрено никаких официальных площадок для массовых мероприятий.

Наряды рекомендуются такие же, как и в Новый год. Идеальный вариант — почтить приближающегося хозяина года, Металлического Быка. Допустимы все цвета, за исключением разве что ярко-красного, который Быка раздражает. Побольше металлических аксессуаров, ярких деталей, эффектных струящихся тканей, а главное — праздничный настрой.

Святочные гадания на Старый Новый год

Старый Новый год — один из лучших моментов для святочных гаданий, которые на Руси были в ходу от Рождественского сочельника до кануна Крещения. Гадают в Старый Новый год всеми известными способами. Девушки в основном гадают на замужество, также популярны гадания на достаток, здоровье, удачу и так далее.

На Руси гадали поодиночке и компанией. Самое популярное гадание — девушке нужно кинуть башмак от порога, чтобы узнать, откуда придет суженый. Также были популярны различные застольные гадания: везучим считался тот, кому за праздничным столом попадался пирожок или вареник с запеченным внутри бобом.

О других святочных гаданиях читайте в материале ФАН, также советуем ознакомиться с советами таролога о том, как безопасно гадать на Святки.

Забавные поздравления со Старым Новым годом для SMS

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Только Новый пролетел —

Старый Новый подоспел!

Пусть он мимо не проходит,

В каждый дом скорей заходит

И несет с собой добро,

Чтобы нам весь год везло!

***

Веселится вновь народ:

Праздник — Старый Новый год!

Хоть и «старый» он уже,

Да неважно это же!

Главное — он к нам идет,

Счастья нам мешок несет!

***

Праздник уникальный — Старый Новый год,

Может суть его постичь только наш народ!

Пусть же радости, любви, счастья и добра

Милый Старый Новый год даст нам всем сполна!