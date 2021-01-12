Серуканов: Милов не оправдал ожиданий Байдена и его команды

Владимир Милов обратился к своим англоговорящим коллегам через соцсеть, попытавшись убедить их в том, что российская оппозиция не поддерживает Дональда Трампа, а те, кто осуждает блокировку аккаунта американского президента, «просто отстают в понимании событий». Виталий Серуканов считает, что публикация Милова говорит лишь о том, что он является «банальным агентом влияния», который должен отрабатывать вложения западных спонсоров.

Милов опубликовал в социальной сети Twitter послание, рассчитанное на англоязычную аудиторию. В сообщении соратник Алексея Навального выразил опасение в связи с тем, что на Западе реакцию части российского либерально-оппозиционного сообщества на удаление учетной записи Трампа могут интерпретировать как поддержку действующего президента США.

«Уважаемые англоговорящие коллеги, в последние дни у вас может сложиться неверное впечатление, что российская оппозиция поддерживает Трампа. Нет. По крайней мере, значительная часть — нет. Я уверен, что мы сможем объяснить другим, кто просто отстает от понимания событий в США», — говорится в публикации.

Стоит обратить внимание, что многие подписчики Милова негативно восприняли его попытку оправдаться за «неправильную реакцию» российских оппозиционеров. Некоторые пользователи написали в комментариях, что прекращают ежемесячные донаты команде Навального, и посоветовали в будущем просить деньги на оплату штрафов у демократической партии США.

Обращение Милова в беседе с корреспондентом ФАН прокомментировал бывший юрист признанного в России иностранным агентом ФБК Виталий Серуканов. По его мнению, данное сообщение было адресовано избранному президенту США Джозефу Байдену и членам его команды вместе с президентом фонда Free Russia Foundation (признан в России нежелательной организацией) Натальей Будаевой-Арно, которую эксперт называет «американской начальницей Милова».

«Они в общем-то совпадают здесь. То есть одновременно и кураторы, и хозяева, и люди, которые спонсируют, я уверен, деятельность Милова, и вообще делают из него так называемого оппозиционного политика», — отметил Серуканов.

По словам экс-юриста ФБК, данный твит говорит о том, что Владимир Милов является не представителем российской оппозиции, а «банальным агентом влияния, который должен отрабатывать деньги, вложенные в него с той стороны Атлантики».

«Милов испугался, что в США, наконец, поймут, что здесь они ничего не контролируют. Даже в сегменте российской несистемной оппозиции такие, как Милов, не являются авторитетами либо людьми, которые могут продвигать идеи демократической партии», — убежден собеседник агентства.

В связи с этим, как объяснил Серуканов, для всей команды Алексея Навального, включая Любовь Соболь и Владимира Милова, наступает тяжелый момент, так как они фактически показали свою некомпетентность. Когда они приезжают в США, подчеркнул эксперт, то «постоянно кому-то что-то обещают: что они сильные, что все их слушаются, что у них есть общественная поддержка».

«И демпартия, думаю, на них рассчитывала здесь. Люди, которые вкладывали в них деньги, ждали отдачи, что эти ребята — Милов и компания — продемонстрируют здесь надежность и силу. А оказалось, никакой силы-то и нет», — заключил Виталий Серуканов.

Напомним, ранее представители российской либеральной оппозиции раскритиковали Соболь и Милова за поддержку удаления учетной записи Трампа в Twitter. Как писала помощница Навального, этот инцидент якобы наглядно демонстрирует правильную работу институтов общества, а соратник оппозиционера заявил, что в данном контексте вести дискуссию о свободе слова нельзя. При этом сам Навальный, уже после негативной реакции общественности на эти публикации, назвал блокировку аккаунта американского президента «неприемлемым актом цензуры».