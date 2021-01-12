Экстрасенс предрекла США двух президентов

Санкт-Петербург, 12 января. Сможет ли Джо Байден досидеть до конца 2021 года на кресле президента США, будет ли Камала Харрис править страной и сдастся ли Дональд Трамп в процессе борьбы за пост главы Белого дома, рассказала экстрасенс Дарья Миронова в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Вице-президент США Камала Харрис действительно будет править Америкой. В основном она будет принимать главные решения. Однако Байден все же досидит на кресле президента до конца 2021 года. При этом будет казаться, что именно он управляет государством», — рассказала Даря Миронова.

Экстрасенс предсказала, что Камала Харрис будет принимать ключевые решения в судьбе Соединенных Штатов. Однако, по ее словам, Трамп так просто не оставит пост главы США.

«Будет борьба за власть. Поэтому последует раскол в политическом и экономическом движениях страны. Фактически два президента будут находиться у власти», — считает Миронова.

Дарья Миронова подчеркнула, ни Байден, ни Трамп не будут уступать друг другу место президента.

Ранее экстрасенс заявила, что США будут разрывать на две части. На улицах будут локальные конфликты, но масштабной гражданской войны не предвидится.