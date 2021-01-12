Почему погибшая при пожаре екатеринбурженка писала в Twitter, а не звонила спасателям

Погибшая женщина при пожаре многоэтажки в Екатеринбурге умоляла о помощи в Twitter, а не звонила в МЧС, потому что большую часть жизни она, возможно, проводила в соцсетях, из-за чего ее сознание могло перестроиться. Об этом в беседе с ФАН рассказала психолог Марианна Абравитова.

Страшный пожар, унесший жизни восьми человек, произошел сегодня ночью в Екатеринбурге на улице Рассветная. Жительница 9-го этажа молила о помощи, публикуя короткие посты в Twitter вместо того, чтобы позвонить в пожарную охрану. В итоге 38-летняя женщина и ее 7-летняя дочь отравились угарным газом и скончались. В МЧС рассказали, что звонков от погибшей не поступало. Спасатели уверены, женщина бы спаслась, если бы действовала правильно.

«Вместо того, чтобы дождаться спасателей в квартире, она вместе с дочкой вышла в задымленную секцию подъезда. Это ее погубило. Когда приехали спасатели, они обе были еще живы. Их на руках вынесли с девятого этажа. Но спасти их врачи не смогли, к сожалению. Почему она писала в Twitter, тоже непонятно. Спасатели не мониторят Twitter», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС.

Психолог Марианна Абравитова в комментарии ФАН предположила, что соцсети заменяли погибшей реальную жизнь — для женщины Twitter был «единственным окном в люди и социум, через которое она пыталась достучаться до общества».

«Возможно, Twitter был ее нормальной, обычной жизнью. Скорее всего эта женщина большую часть своего времени проводила в виртуальном мире. В таком жестком стрессе, конечно, сознание делается туннельным. Оно сужается», — сказала Абравитова.

Психолог объяснила, женщина пыталась спастись таким образом, потому что виртуальный мир «был основной фундаментальной базой ее жизни».

Я допускаю, до этого она звонила в пожарную, но не смогла дозвониться. Хотя, может быть, и не звонила, потому что, действительно, сейчас виртуальный мир для многих перевешивает реальность. Она там общалась, получала ответы на свои запросы, вела диалоги, то есть общение у нее происходило в основном в соцсетях. Соответственно ее бессознательная и сознательная реакции — звать на помощь именно там. Не открыть окно и кричать, а именно в Интернете, потому что там ранее она увидела какой-то отклик на себя. В таком стрессе еще и ночью человек будет цепляться за самые основные точки своего сознания», — считает психолог.

Эксперт отметила, что подобная проблема — не редкость. Многие люди заменяют реальность виртуальным общением, потому что так, по их мнению, безопаснее.

«На самом деле это можно встретить у многих людей, зависающих в социальных сетях. Вроде все мечтают знакомиться и общаться в реальности, но в реальном мире некоторых людей настигает разочарование, и они уходят в виртуал. Такое общение более безопасное и открытое, оно снимает очень многие социальные тормоза, поэтому больше привлекает людей. В результате реальное общение становится ненужным и неинтересным, и потом мы сталкиваемся с такими трагедиями», — подытожила Абравитова.

ГУ МЧС России по Свердловской области в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали пост о страшной трагедии, сопроводив его десятком неуместных смайликов. На это отреагировал эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогер Вадим Манукян. Он уверен, что представители госструктур, которые в силу своих обязанностей ведут страницы в соцсетях, должны работать по единым стандартам, не допуская панибратства с читателями и соблюдая этические нормы.

Семеро взрослых и ребенок стали жертвами пожара в Екатеринбурге, который произошел в ночь на вторник. Смертельный инцидент произошел в девятиэтажном жилом доме на улице Рассветная. Пожарные эвакуировали из горящего здания 90 человек. Пожар занял 30 квадратных метров.