Матвиенко отметила вклад Краснова в работу Генпрокуратуры

Генеральному прокурору Игорю Краснову удалось придать работе надзорного ведомства новый импульс. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает корреспондент ФАН.

«С одной стороны, вам удалось придать работе надзорного ведомства новый импульс, новую энергию. Но при этом были сохранены славные традиции российской прокуратуры, ее абсолютная беспристрастность, эффективность, стремление помочь гражданам даже в самых сложных ситуациях», — сказала она на заседании, посвященном празднованию Дня работника прокуратуры.

Политик напомнила, что верхняя палата парламента и прокуратура тесно связаны исторически с петровских времен. Так, первые должности прокуроров появились в Российской империи именно при Сенате, заметила она.

По мнению Валентины Матвиенко, прокурорский корпус строго следит за соблюдением законности и правопорядка, твердо отстаивает интересы граждан. Парламентарий поблагодарила Игоря Краснова за оперативный отклик и реакцию на обращения россиян и запросы, поступающие из субъектов.

В фокусе внимания прокуратуры всегда множество социально-экономических, а также экологических вопросов, убеждена она. Глава Совета Федерации также предложила совместно с органами прокуратуры отработать неправомерный рост цен на продовольственные товары.