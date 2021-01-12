В Екатеринбурге МЧС смайликами рассказало о пожаре с восьмью жертвами

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогер Вадим Манукян считает, что представители госструктур, которые в силу своих обязанностей ведут страницы в соцсетях, должны работать по единым стандартам, не допуская панибратства с читателями и соблюдая этические нормы. Так эксперт отреагировал на сообщение ГУ МЧС России по Свердловской области в социальной сети «ВКонтакте», в котором рассказывалось о страшном пожаре в Екатеринбурге, где погибли восемь человек, в том числе мать с семилетней дочерью. Женщина перед смертью написала в Twitter о бедственной ситуации, в которую попала с ребенком. Эта история вызвала широкий общественный резонанс, при этом пользователей «ВКонтакте» покоробило, что представители местного управления МЧС на своей официальной странице в соцсети рассказали о трагедии, оживив сообщение десятком неуместных смайликов и эмодзи. У пользователей создалось ощущение, что это не официальная страница серьезного ведомства, а сообщение какой-то малограмотной инстадивы.

После критики пользователей часть смайликов и эмодзи исчезли, но сообщение МЧС все равно далеко от стандартов работы серьезной пресс-службы.

Вот один из комментариев пользователей.

«Уважаемая пресс-служба гос. организации, — пишет Александр Черноусов. — Я понимаю, вы люди взрослые и не до конца осознаете некоторые моменты социальных сетей. <…> Не имея особого опыта ведения сообществ в Интернете, вы гонитесь за современными тенденциями. <…> Однако в вопросах гибели людей, ЧС и катастроф — кому как ни спасательному ведомству знать грань шуток и развлечений. Смайлики (так называемый язык эмодзи) используются либо в развлекательном ключе, добавляя эмоций тексту, либо в качестве маркеров, но никак не для хаотичного размещения по всему тексту, в котором идет речь о погибших и спасшихся».

Черноусов советует сотрудникам ведомства пройти нормальные курсы по SMM (маркетингу в социальных сетях), чтобы не повторять подобных ошибок.

«Не гонитесь слепо за населением, включайте голову», — советует он.

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян идет еще дальше: он предлагает повсеместно ввести единые правила и SMM-стандарты для госструктур.

«Иной раз посмотришь, с каким энтузиазмом представители госструктур используют смайлики и эмодзи, и просто диву даешься. Порой это все выглядит просто бестактно, а иной раз и откровенно непристойно. Прежде всего это касается случаев, когда в новостях рассказывают о трагедиях с человеческими жертвами. Никакие смайлики там не нужны. Надеюсь, передавать эмоции текстом мы в России еще не разучились. Думаю, нам надо заканчивать с привычкой слепо копировать Запад с их маниакальным желанием использовать эмодзи по поводу и без», — отметил Вадим Манукян в комментарии ФАН.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что в ночь на 12 января в Екатеринбурге загорелась квартира девятиэтажного жилого дома, в результате трагедии погибли восемь человек, в том числе ребенок. Пожар начался на втором этаже, погибшие были и в квартирах выше — они скончались от отравления угарным газом. Предварительной причиной пожара названо неосторожное обращение с огнем. В ходе спасательной операции было эвакуировано 90 человек, все они уже вернулись в свои квартиры. В больнице остается 17-летний подросток с отравлением угарным газом и ожогами.