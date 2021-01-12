Освободившийся заключенный искусал полицейского в аэропорту Тюмени

Тюмень, 21 января. Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который укусил стража порядка в аэропорту Тюмени. Как стало известно ФАН, бывший заключенный хотел улететь в Москву, чтобы отдохнуть после окончания срока.

Чрезвычайное происшествие случилось еще 31 декабря, однако об этом стало известно только сейчас. 35-летний житель Забайкальского края освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за нелегальный оборот огнестрельного оружия. Мужчина хотел улететь в Москву, чтобы отпраздновать Новый год и немного подышать столичным воздухом. В аэропорт он приехал пьяным. До вылета самолета оставалось некоторое время, и мужчина расположился в кафе.

Там он стал вести себя грубо — приставал к женщинам и кричал матом. Сотрудница общепита вызвала наряд полиции. К дебоширу подошел блюститель закона, потребовал прекратить противоправные действия и пройти в дежурную часть для составления протокола. Хулиган согласился, но в помещении «дежурки» напал на сотрудника полиции, который его туда привел. Он стал бить его ногами и руками, а потом вцепился зубами в руку стража порядка. Лишь подоспевшие на помощь сотрудники смогли вызволить кисть сослуживца изо рта буяна.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», — рассказала ФАН старший помощник руководителя Уральского су на транспорте РФ Наталья Шандровская.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Она нужна для определения тяжести повреждений, полученных полицейским.

«Пока подозреваемый находится на подписке о невыезде и надлежащем поведении. Возможно, при получении результатов медицинского исследования или нарушения режима нахождения на свободе ему изменят меру пресечения», — рассказал ФАН источник в силовых структурах.

Дебоширу, если его вина будет доказана, грозит срок до пяти лет лишения свободы.