Томский священник высказался насчет отмены крещенских купаний

Томск, 12 января. Крещенские купания были отменены во многих городах России, в том числе и в Томске. Такое решение было принято из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Корреспондент ФАН поговорил с томским священником о сложившейся ситуации.

Многие верующие ежегодно в православный праздник Крещения Господня осуществляют купания в открытых освященных купелях. Считается, что освященная крещенская вода является святой и обладает целительной силой. Корреспондент ФАН задался вопросом, как же людям действовать в сложившейся ситуации, чтобы все-таки получить божью защиту на год. Ответ на интересующий многих жителей России вопрос дал томский священник Воскресенской церкви Дионисий Мелентьев.

«Традиция крещенских купаний не является обязательной для всех людей, которые хотят получить от Бога помощи в наступившем году. Самое важное для верующего человека в праздник крещения — прийти в храм и в молитве попросить у Господа благодати, которая подается через освященную крещенскую воду. Эту воду люди получают в храме, которая была освящена в период великого освящения воды — 18 и 19 января. Верующие приходят со своими сосудами и набирают воду, которая как написано в молитве: «Будет во благо тем, кто будет ее пить, ею мазаться и окроплять жилище». Именно это и является церковным проживанием праздника Крещения Господня. А возникшая народная традиция — купание, возникла недавно и для верующего человека не является обязательной, чтобы получить помощь и благодать Божью», — поделился с корреспондентом ФАН своим мнением иерей Дионисий Мелентьев.

Священник отметил, что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией всем необходимо проявлять особую осторожность, поэтому отмена крещенских купаний — правильное решение администрации города.

«Для людей это не должно быть источником паники и сомнений, что год может пройти плохо. Все доступно — во всех храмах будет проходить освящение воды, а также можно прийти и в молитве попросить у Господа помощи. Если будет эта молитва, то Господь откликнется на душевное движение человека. Если не будет, то никакое купание и не поможет. Важный источник блага в жизни находится внутри человека, а не вне. Это необходимо всегда помнить», — отметил священник Дионисий Мелентьев.

Верующим необходимо помнить, что во время нахождения в церкви не стоит забывать о рекомендациях Роспотребнадзора — соблюдать социальную дистанцию и носить маску.

Накануне ФАН сообщал, что в Казанском соборе Санкт-Петербурга прошло Рождественское богослужение. Все прихожане соблюдали масочный режим.