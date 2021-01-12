Сексолог раскрыл секрет дружбы после развода

Развод или расставание могут стать облегчением для одного партнера, но психологическим испытанием — для другого. Процесс разрыва в любом случае будет морально тяжелым для обоих. Как вести себя после развода, нормально ли испытывать ревность к экс-партнеру и стоит ли выстраивать дружеские отношения после расставания, ФАН выяснил у сексолога, психотерапевта Евгения Кульгавчука.

Собеседник ФАН заявил, что по уровню стресса развод стоит на втором месте после смерти близкого человека, поэтому грамотно выстраивать отношения после расставания — непростая задача.

«Для начала нужно задать себе вопрос: «Зачем?» Если у вас совместные дети и вы не хотите причинять им боль своими ссорами — конечно, нужно пытаться самим [научиться дружить] или пройти программу реабилитации после развода. После развода люди могут оставаться хорошими родителями, с уважением относиться друг другу, могут встречаться, общаться. Но важно понять, что связывает людей. Дети? Хобби? Работа? Бизнес? Друзья? Или все же оставшаяся симпатия?» — указал эксперт.

Кульгавчук убежден, что, если людей связывает только симпатия и общие воспоминания, то сохранение дружеских отношений будет приносить партнерам боль. В этом случае сексолог не советует тратить время на поддержание связи с бывшими.

«Если вас ничего не связывает, решение принято, то зачем что-то выстраивать? Жить, надеясь на что-то эфемерное? В полный сосуд невозможно налить что-то еще. Нужно уметь вылить старое. Ведь если напиток испорчен — его выливают, моют посуду и только после этого наливают новый напиток. Некоторым людям жалко выливать старое, несмотря на то, что пить они это больше не будут. И им, безусловно, нужна помощь в переосмыслении и движении вперед, к своему счастью», — подчеркнул специалист.

По словам психолога, после развода вполне закономерно желание одного из бывших партнеров возобновить отношения. Повлиять на это могут нахлынувшие воспоминания и чувство одиночества.

«Вероятность этого высокая, ведь людей ранее связывала симпатия. И особенно это возможно при совпадении определенных условий: например, ссора с текущим партнером или обострившееся одиночество, алкоголь, яркие совместные приключения, переживания», — уточнил специалист.

Сексолог объяснил, как справляться с неостывшими чувствами к бывшему партнеру, перестать его ревновать и принять факт, что у экс-возлюбленного могут начаться новые отношения.

«Ревновать можно своего бывшего к его новой пассии. Это говорит о том, что бывшая по-прежнему не может принять факт, что она уже не номер один. Надо научиться быть самодостаточным человеком, уметь отпускать. Важно научиться при расставании искренне желать счастья тому, кто когда-то делал вашу жизнь несколько счастливее. Нужно уметь быть счастливым вне зависимости от внешних обстоятельств. Для обретения этого навыка часто бывает нужна помощь врача-психотерапевта, который поможет снять боль расставания и восстановит целостность личности», — резюмировал Евгений Кульгавчук.

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