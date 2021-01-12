Муканян назвал главные причины акции протеста против Пашиняна в Москве

В ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН вице-президент «Союза армян России» Левон Муканян назвал главные причины акции протеста против Никола Пашиняна, которая прошла у посольства Республики Армения в Москве.

«Армяне России пришли к посольству Армении в Москве и подписали петицию в адрес Никола Пашиняна с требованием отказа в подписании пунктов мирного договора, которые противоречат безопасности Армении и Арцаха. Эти пункты нужно согласовывать и обсуждать с широкой общественностью, с народом, а не подписывать их втихаря», — заявил Левон Муканян.

Эксперт отметил, что Никол Пашинян, придя к власти, обещал, что все будет согласовывать с народом. Однако в последнее время с народом он решал только те вопросы, которые касались его карьеры. Только потом Пашинян приступил к решению вопросов, касающихся судьбы Армении и Нагорного Карабаха.

«Отмечу, армяне не против того, что 9 ноября он подписал заявление о мире в Нагорном Карабахе. Мы это поддерживаем. Но мы выступаем с критикой в его адрес именно потому, что он не подписал данное соглашение на месяц раньше. Он, как главнокомандующий Армении, знал всю ситуацию в НКР, поэтому мог остановить войну, приняв предложение президента России Владимира Путина с более выгодными условиями. Военные эксперты и аналитики говорили ему об этом», — подчеркнул вице-президент «Союза армян России».

Левон Муканян сообщил, что в результате бездействия Никола Пашиняна погибло около 10 тысяч человек с обеих сторон. При этом десятки тысяч были ранены и около 100 тысяч человек пострадали от военных действий и остались без крова.

«Сейчас видно, что негативные действия Никола Пашиняна и бездействие его команды усугубили ситуацию. Именно поэтому армяне России пришли к посольству Республики Армения, чтобы подписать петицию с требованием отставки некомпетентного руководителя и главнокомандующего. Мы хотим, чтобы следующий руководитель Армении обладал лучшими позициями в проведении переговоров и согласовании пунктов и нюансов с азербайджанской стороной и всеми посредниками», — заявил эксперт.

По словам Левона Муканяна, «99%, если не все 100%» действующих армянских организаций в России поддерживают отстранение Никола Пашиняна от должности главы Армении.