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Мэр дагестанского Каспийска проверит подчиненных на профпригодность

Мэр дагестанского Каспийска проверит подчиненных на профпригодность

Махачкала, 12 января. Работники администрации дагестанского Каспийска пройдут аттестацию на соответствие занимаемым ими должностям. При этом власти города проведут конкурс для создания кадрового резерва, сообщили ФАН в мэрии.

В пресс-службе администрации отметили, что главой Каспийска Борисом Гонцовым произведен ряд структурных изменений. Кроме того, почти все работники мэрии уже получили уведомления об увольнении, и им предстоит пройти аттестацию.

«В соответствии с новой структурой, начались организационно-штатные мероприятия. Все сотрудники получили уведомления об увольнении по сокращению численности работников. Они пройдут аттестацию, по результатам которой будет принято решение о соответствии муниципального служащего занимаемой должности», – рассказали в администрации.

Также пройдет кадровый конкурс «Мой Каспийск», в котором, в том числе смогут принять участие жители города. Его победители войдут в кадровый резерв. Прием документов стартовал накануне, 11 января.

«Объявлен прием документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации городского округа «город Каспийск». Все конкурсные оценочные процедуры будут проводиться объективно и открыто, а победители конкурса войдут в кадровый резерв муниципалитета», – заверили в пресс-службе городской мэрии.

Конкурс пройдет по 11 направлениям, охватывающим такие сферы деятельности, как земельно-имущественные отношения, жилищно-коммунальное хозяйство, молодежная политика и другие. Прием документов на участие в нем будет осуществляться в течение месяца, после чего кандидаты пройдут собеседование и тестирование.

«Каждый из них должен будет представить на суд комиссии план развития города в выбранном направлении», – уточнили в пресс-службе.

Ранее ФАН сообщал, что в конце ноября 2020 года мэром Каспийска был избран генерал-майор Борис Гонцов. До этого он занимал должность начальника Пермского военного института МВД России, командовал соединением Северо-Кавказского командования внутренних войск МВД РФ, а также был первым заместителем командующего Восточным округом войск Росгвардии.

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