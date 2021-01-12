ГКЧП в США и враги народа: Роман Носиков о двух преимуществах России над Америкой

Безжалостный разгон активистов в Вашингтоне, под трамповскими знаменами захвативших на днях Капитолий, явил миру удивительное преображение. Та робость, которую правоохранительные органы США проявляли в отношении поборников Black Lives Matter, спаливших половину страны, куда-то исчезла, и перед глазами изумленной планеты вдруг снова возникли суровые стражи порядка, готовые воспользоваться монополией государства на насилие.

И как они догадались, когда нужно быть стеснительными и вставать на колено, а когда жестокими и стрелять на поражение? Неужели им кто-то подсказал?

Но кто бы это мог быть? Неужели Дональд Трамп велел, пользуясь своей властью, быть построже с собственными сторонниками? А если не он, то кто и на основании каких полномочий? А если это были не сторонники Трампа, то чьи люди захватили Конгресс в момент важного голосования?

Такие элементарные вопросы, а честные ответы на них все время выводят на теорию заговора.

В любом случае, дела Трампа радикально ухудшились после «капитолийского погрома». Вот что об этом пишет в «Новой газете» наш бывший соотечественник, а ныне гражданин США и сотрудник «Радио Свобода» Александр Генис:

«Провал вашингтонского путча в 2021-м, казалось бы, должен завершиться так же, как московского, в 1991-м. Тогда мгновенно исчезли коммунисты, сейчас начали разбегаться трамписты. Погром заклеймили все главные защитники Трампа… Белый дом покинула чуть ли не полкабинета, сбежали ближайшие сотрудники, отреклись заядлые поклонники. Президента отрезали от социальных сетей. Обозреватели ведущих газет и каналов, которые этого ждали пять лет, торжественно объявили о политической смерти президента, пытавшегося узурпировать власть. — Теперь, — говорили они, — ему ничего не светит на выборах в 2024-м, не быть ему и «серым кардиналом», управляющим Республиканской партией с флоридского поля для гольфа, да и на прежнюю работу в реальном ТВ не возьмут. День путча, первой попытки сорвать легальную передачу власти, останется в истории республики скорбной датой, как Перл-Харбор и 11 сентября, причем никто не забудет, кто виноват».

Невозможно не согласиться с Александром Александровичем — все это очень похоже на путч. Именно ГКЧП, проводимый под лозунгом спасения СССР от распада, послужил трамплином для карьеры Бориса Ельцина, дал окончательный импульс распаду страны и стал поводом для запрета Коммунистической партии с арестом ее имущества.

Победители гнали побежденных коммунистов и наслаждались воплями их комсомольских протеже.

Возникает чувство, что нынешние победители в американском политическом противоборстве намерены поступить с трампистами не более милосердно, чем в бывшем СССР поступили с коммунистами.

Наступило время мести, люстраций и экспроприаций. Трамписты должны заплатить за все своими правами и имуществом. И Генис продолжает:

«Я выслушал эти доводы и в ответ хочу сказать нечто простое и ясное. Вы все — пособники, ибо виноваты в происшедшем. Демократия подразумевает ответственность за персональное решение. Вы сами выбрали Трампа, который нам всем врал по пять раз в день. Вы верили в гнусную легенду об украденных выборах. Без вас Трамп бы не смог подстрекать толпу и подрывать фундаментальные принципы Америки».

Сейчас это основной тон в политических публикациях в США — мотив расплаты трампистов. Им рекомендуют скрываться, каяться, сжигать красные бейсболки. Им блокируют не только соцсети, но уже и счета для сбора средств. Их уже вычеркивают из состава исключительной американской нации…

Но есть одна проблема. Последнее исследование британской международной интернет-фирмы по исследованию рынка и анализу данных YouGov показали, что 45% американских избирателей-республиканцев… поддержали штурм Капитолия. Это означает, что у исключительной американской нации, которая только что пришла к власти в США во главе с Джо Байденом, внутри собственной страны — где-то 30–40 миллионов врагов народа.

Не оппозиции, а врагов народа. Их уже начали описывать языком социальной ненависти и презрения.

«Мои вашингтонские приятели, внимательно присмотревшись к путчистам, заселившим столичные отели, нашли у них кое-что общее: печать аутсайдеров», — сообщает, к примеру, Генис.

Это означает, что гражданский раскол в США не сгладился, а углубился. Более того, теперь сторонникам Великой Америки тоже необходим свой вождь и свои политики. А спрос рождает предложение. Так что, возможно, Трамп прав, когда говорит, что все только начинается.

Впрочем, я не думаю, что нам удастся просто посидеть на берегу в ожидании момента, когда мимо нас пронесет тело США. Ведь самый лучший способ отмобилизовать актив на гражданский конфликт — это обвинить противника в работе на внешнего врага.

Угадайте, кого назначат этим внешним врагом.

Словом, в наступившем году мы станем для американской демократии еще более страшными, чем раньше: и рога-то у нас будут больше, и копыта строже, и душа чернее. И рука Кремля будет все вездесущее. Поэтому нас ожидает все то же самое, что и несчастных трампистов, — блокировки, конфискации, люстрации.

Вот только, в отличие от американских сторонников Трампа, у нас в России хотя бы есть собственные платежные системы и свои социальные сети. Не бог весть какие прекрасные, но явно лучше, чем ничего.