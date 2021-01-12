Топ жарких стран, где зимуют звезды шоу-бизнеса

Несмотря на то, что COVID-19 все еще не удалось истребить, российские звезды шоу-бизнеса по традиции улетают зимовать в теплые страны. Кто-то отправился на отдых со вторыми половинками, а некоторые звезды уделяют весь зимний отпуск семье.

ФАН составил топ самых теплолюбивых звезд шоу-бизнеса и рассказал о выбранных ими направлениях в этом году.

Мальдивы

Певица Полина Гагарина, встретив Новый год в России, 2 января отправилась догуливать новогодние каникулы со своей семьей на райских Мальдивах. Отдохнуть в этом небольшом государстве стоит недешево. Это же направление выбрала и телеведущая Регина Тодоренко. Вместе со своим мужем, певцом Владом Топаловым, и двухлетним сыном Михаилом она отправилась на отдых, не дожидаясь наступления Нового года. Молодая семья до сих пор наслаждается отпуском под жарким мальдивским солнцем.

Дубаи

Эмираты в этом году особенно востребованы российским шоу-бизнесом. Похоже, все рэперы нашей страны решили отдохнуть именно там. Рэпер Джиган со своей семьей каждый год зимует в жарких странах, в этом году их выбор пал именно на Дубаи. Рэп-исполнители Моргенштерн, Тимати и Егор Крид также отдыхают в этой арабской сказке.

Бали

Певица и композитор Рита Дакота со своим возлюбленным и дочерью проводит зимние каникулы на острове Бали. Остров Индонезии очень полюбился живописной природой и большими волнами российским звездам. В этом году там отдыхала и бьюти-блогер Айза Анохина с певцом Олегом Майами и двумя детьми.

Майами

Советский и российский певец Филипп Киркоров со своими детьми выбрал для новогодних каникул Майами, заодно продемонстрировал свой особняк в Instagram. Композитор посетил тематический парк Universal Studios Florida и покатался с детьми на американских горках.

Таиланд

Ласковое море Таиланда уже не первый год выбирает для зимнего отдыха российский рэпер Алексей Долматов, в этом году певец отдыхает там со своей новой избранницей Юлией Королевой.