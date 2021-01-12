Анатолий Вассерман: Павел Дуров может вернуться в Россию

Рост популярности в США мессенджера Telegram может стать причиной давления на его создателя со стороны демократов и IT-гигантов и вынудить Павла Дурова вернуться в Россию. Об этом в беседе с ФАН рассказал журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

Собеседник Федерального агентства новостей прокомментировал сообщения СМИ о росте популярности в США мессенджера Telegram. По его мнению, такая конкуренция может стать помехой как для американских политиков, так и для бизнесменов. Журналист не исключил возможность политического преследования создателя социальной сети «ВКонтакте».

«Боюсь, что после блокировки аккаунтов Дональда Трампа они войдут во вкус. На протяжении большей части своей истории Демократическая партия была куда дальше от классического понятия демократии, чем республиканская. «Демократия — это власть демократов», — раньше у нас любили так шутить, а сейчас убедились, что это никоим образом не шутка», — заметил публицист.

По словам Вассермана, на сегодняшний день уже можно говорить о возникновении цифрового тоталитаризма в Америке.

«Интернет — это часть жизни. Если на заре раньше еще были иллюзии, что это царство свободы, то теперь видно, что на него распространяются те же законы, что действуют во внесетевой жизни. Если власть захватила тоталитарная диктатура, то, так или иначе, она захватит Сеть», — отметил эксперт.

Вассерман также обратил внимание на глубинный характер происходящих в настоящий момент процессов в Штатах.

«Пользуясь случаем, напомню, что по знаменитой методичке Джина Шарпа «От диктатуры к демократии» очень легко перейти от демократии к диктатуре, а вот обратно уже невозможно. Для того, кто попытается сделать хотя бы шаг по этому руководству при реальной диктатуре, этот шаг станет последним», — предостерег политический консультант.

Журналист поделился предположением относительно того, как в дальнейшем может сложиться судьба создателя социальной сети «ВКонтакте».

«Дуров — человек гибкий, сообразительный. В крайнем случае он вернется в Российскую Федерацию и здесь организует хостинг Telegram. На месте наших деятелей в сфере информационной политики я бы поддержал его в этом. Мы сильно запоздали с разработкой собственных соцсетей и мессенджеров. Для нас эта задача абсолютно посильная, нужно только, как говорится, напрячься и раскачаться. Все расходы на это будут примерно соответствовать закупке десятка пассажирских самолетов среднего класса. События вокруг того же Parler показывают, зачем это необходимо», — подытожил Анатолий Вассерман.

Ранее эксперт рассказал о возможном запрете в США сервиса Telegram.