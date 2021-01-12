Жена Николая Носкова назвала причину переноса юбилея певца

Москва, 12 января. Супруга известного советского и российского певца и композитора Николая Носкова заявила ФАН, что день рождения музыканта будет отмечаться во вторник в узком семейном кругу.

Марина, жена заслуженного артиста РФ, в эксклюзивном интервью рассказала не только о праздновании его 65-летнего юбилея, но и о сорвавшихся планах.

«Николай сейчас отдыхает, поэтому я не могу дать ему трубку, к сожалению, — посетовала Марина, узнав о цели звонка корреспондента ФАН. — Мы будем отмечать дома, в узком семейном кругу, с детьми, внуками (у Носковых — дочь Екатерина и две внучки, которые родились в 2015 и 2017 годах. — Прим. ФАН). Потому что сейчас такая сложная ситуация — присутствует коронавирус…»

По словам Марины, коронавирусом заболел один из ведущих музыкантов коллектива Носкова, из-за чего празднование юбилея в торжественной обстановке пришлось отложить.

«Недельки на две-три — в зависимости от его выздоровления, — пояснила собеседница ФАН. — По этой же причине переносится и концерт, который планировался на завтра на «Авторадио». Торжественную часть, в связи с такими вот сложившимися обстоятельствами, тоже переносим на более поздний срок. Дату объявим дополнительно».

В заключение Марина отметила, что, конечно же, приготовила подарок супругу на юбилей, но говорить, какой именно, по понятным причинам отказалась.

«Это сюрприз, — сказала она. — Большое вам спасибо за поздравления!»

В марте прошлого года поклонники таланта Николая Носкова были в восторге от того, что он дал в Санкт-Петербурге сольный концерт.