Топ-10 знаменитых шпагатов отечественного шоу-бизнеса

Звезды российского шоу-бизнеса нередко истязают себя изнуряющими тренировками, чтобы оставаться в подтянутой форме. И многие уделяют большое внимание растяжке. ФАН вспомнил пять знаменитостей, шпагату которых можно позавидовать.

Ляйсан Утяшева

Чемпионке мира по художественной гимнастике Ляйсан Утяшевой сам бог велел демонстрировать свою растяжку. В далеком 2002 году спортсменка получила серьезную травму ступни, ее убеждали, что она никогда не сможет вернуться в спорт, и даже пророчили инвалидность. Однако гимнастке удалось после травмы завоевать золотую медаль на чемпионате Европы.

Сейчас чемпионка уверенна, что заниматься растяжкой и своим телом можно в любом возрасте, главное — усердие и соблюдение мер безопасности. Об этом она рассказывает в своем блоге.

Павел Воля

Мужчинам труднее садиться на шпагат, подумаете вы? Однако юморист, стендап-комик Павел Воля не отстает от своей супруги. Несмотря на долгие тренировки, ему-таки удалось достичь заветного результата. Теперь «гламурный подонок» может с гордостью демонстрировать свой шпагат на отдыхе. Недавно в Сети появились снимки его гимнастических успехов.

По всей видимости, Ляйсан — прекрасный педагог, так как не опустила рук, когда ее супруг капризничал, говорил, что он «деревянный», и не верил в свой успех. А вот пользователи Сети засомневались в растяжке стендапера, отметив в Instagram под новым постом артиста, что ноги принадлежат не ему, а его супруге — знаменитой гимнастке.

Гарик Харламов

Посмотрев на своего коллегу по сцене, юморист, актер Гарик Харламов также задумался о спортивных нагрузках. Во время самоизоляции Харламов решил заняться гимнастикой, конечно, под чутким руководством супруги своего товарища Павла Воли Ляйсан Утяшевой. Шпагат шоумена, или, скорее, попытки его реализовать, крайне рассмешили подписчиков Гарика. Но он пообещал своему очаровательному тренеру и фанатам, что займется собой и станет спортивным и подтянутым. В свою очередь гимнастка Утяшева назвала Харламова перспективным спортсменом.

Многие подписчики юмориста поделились в комментариях, что последуют примеру артиста, пересмотрят свой рацион и займутся спортом.

Валерия

Певица, мать троих детей Валерия в свои 52 года выглядит превосходно. Как отмечает сама артистка, этому она обязана здоровому образу жизни и регулярным занятиям спортом и йогой. Кстати, именно эти тренировки и подарили певице отличную растяжку, в том числе и шпагат.

Свою гибкость звезда эстрады часто демонстрирует на отдыхе, даже в салоне самолета ей не доставляет труда растянуться в шпагате.

Ксения Собчак

Еще одна звезда российского шоу-бизнеса своим шпагатом обязана занятиям йогой. Телеведущая, блогер Ксения Собчак отказалась от мяса и вплотную занялась своим телом. Часто в Сети появляются снимки, на которых экс-политик демонстрирует свои успехи. Шпагат ведущая мечтает довести до безупречности с личным тренером. Более того, Собчак занимается не только йогой, в ее спортивный рацион входят плавание, скандинавская ходьба и бег.

Регина Тодоренко

Телеведущая, блогер Регина Тодоренко также следит за фигурой, как и ее коллеги по цеху. Фитнесу и изнуряющим спортивным залам она предпочла йогу. По мнению Тодоренко, женщина не должна быть ни худой, ни толстой, однако обязана следить за своей внешностью. Сама звезда проекта «Орел и решка» не сидит на диете, но старается не употреблять хлеб и картофель. Девушка уделяет особое внимание растяжке, результаты тренировок нередко появляются в ее официальном аккаунте Instagram.

Светлана Лобода

Фигуре певицы Светланы Лободы можно только позавидовать. Однако такой блестящий внешний вид — это заслуга не только генетики, но и результат усердных тренировок. Светлане удалось максимально быстро восстановиться после рождения второго ребенка, спустя две недели она уже восхищала публику своим подтянутым телом.

Шпагату артистки тоже можно позавидовать. В одном из своих клипов певица исполнила опасный трюк: Светлана Лобода растянулась в поперечном шпагате на двух стульях, как некогда сделал актер Жан-Клод Ван Дамм.

Анна Седокова

Экс-участница группы «ВИА Гра», певица Анна Седокова много времени уделяет спорту. Хорошую растяжку и отличную подтянутую форму Седакова сохранила даже после третьей беременности.

Среди увлечений исполнительницы — экстремальные виды спортивных нагрузок. В соцсетях певицы нередко появляются снимки с демонстрацией результатов тренировок, хороший шпагат тому не исключение.

Татьяна Навка

Фигуристка Татьяна Навка давно ушла из большого спорта, но продолжает следить за здоровьем и фигурой. Наблюдая за жизнью спортсменки в соцсетях, можно с уверенностью заявить, что 43-летняя звезда фигурного катания может дать фору молодым талантам.

Среди спортивных увлечений Навки остались йога и гимнастика. О тренировках она не забывает даже в отпуске. Порой в Сети появляются упражнения, которые не каждый может повторить. Не стоит и говорить, что шпагат фигуристка исполняет с легкостью.

Анастасия Волочкова

Скандально известную балерину Анастасию Волочкову по праву можно считать королевой российского шпагата. Эта гимнастическая поза — ее визитная карточка, ведь где бы ни находилась танцовщица, она всюду демонстрирует свою растяжку.

Порой подписчики звезды не на шутку устают от однотипных снимков, на что артистка всегда отвечает: «Вся моя жизнь — это шпагат».