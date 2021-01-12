Переговоры по Карабаху в Москве завершились победой России

Заметные успехи, которых добилась Россия на трехсторонних переговорах в Москве по Карабаху, создают предпосылки для ее дальнейших эффективных действий в качестве арбитра, а также гаранта мира и спокойствия на Южном Кавказе.

К такому выводу пришел обозреватель ФАН, проанализировавший подоплеку и результаты московской встречи Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, состоявшейся 11 января.

Алиев и Пашинян: не хотели, но сели

Предваряя встречу, организованную по его инициативе, Путин отметил, что признателен Алиеву и Пашиняну за их приезд в Россию и что Москва дорожит партнерскими и добрососедскими отношениями как с Баку, так и с Ереваном. При этом российский лидер подчеркнул, что посреднические усилия Москвы направлены на устойчивое прекращение огня в Карабахе.

Накануне встречи азербайджанская и армянская стороны активно транслировали информацию о том, что Алиев и Пашинян за один стол не сядут и будут вести переговоры с Путиным отдельно друг от друга. На деле во время переговоров они не просто оказались за одним столом, но и заняли за ним места чуть ли не рядом. По крайней мере — по одну сторону от Путина.

Эта вроде бы мелочь (хотя в протоколе встреч такого уровня мелочей не бывает) наглядно продемонстрировала подлинный уровень влияния России в ее отношениях с участниками карабахского конфликта.

Да, российской стороне действительно важны партнерские отношения как с Баку, так и с Ереваном. Вместе с тем «картинка» встречи лидеров в Москве была выстроена так, что сразу вызывала ассоциации с иллюстрацией «Подчиненные на ковре у начальника», причем в роли последнего уверенно выступал Путин. Судя по тому, что ни Алиев, ни Пашинян, хоть и не пожавшие друг другу руки, но все же севшие за один стол, против подобной «картинки» не протестовали, Кремль тут был, что называется, в своем праве. Последнее можно рассматривать как камешек в огород тех, кто после прекращения огня в Карабахе вещал о «катастрофическом ослаблении позиций России на Южном Кавказе».

Цели встречи в Москве президент РФ обозначил следующим образом:

«Сегодня важно, прежде всего, наметить последующие шаги по ключевым направлениям урегулирования. Вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента, уточнением демаркационных линий, решением гуманитарных проблем, охраной объектов культурного наследия. Особого внимания заслуживает разблокирование экономических, торговых и транспортных связей в регионе, открытие границ».

Тот факт, что роль не только организатора, но и модератора встречи досталась Путину, основывался отнюдь не только на памяти о тех временах, когда Россия, Азербайджан и Армения входили в состав одного государства. Напомним, что именно Россия в конечном счете остановила прошлогоднее азербайджанское наступление в Карабахе и добилась прекращения огня на армяно-азербайджанской линии соприкосновения. Добавим, что ход и итоги боев 27 сентября — 10 ноября 2020 года в Карабахе продемонстрировали катастрофическую неготовность Еревана к военному противостоянию с Баку, что привело к серьезным территориальным уступкам и глубочайшему политическому кризису в Армении.

В общем, было вполне понятно, почему Пашинян (и это было заметно) чувствовал себя в Москве весьма неуютно. Мало того, что он проиграл с треском войну, так еще и дома у армянского премьера теперь было крайне неспокойно: оппозиция сначала пыталась не допустить вылет «предателя» на трехсторонние переговоры, а затем стала призывать не впускать обратно в Армению «человека, который слил Арцах»…

Раз уж мы упомянули армянскую оппозицию, то следует отметить, что кроме популистских лозунгов «Не сдадим Арцах!» и «Пашиняна — в отставку!», она до сих пор так и не смогла предложить что-то иное в качестве внятного антикризисного и консолидирующего страну плана. Рядовые граждане Армении, поначалу с энтузиазмом участвовавшие в организованных оппозицией акциях протеста, все более в подобной «движухе» разочаровываются. Кроме чисто медийного, никакого иного эффекта такие акции оппозиции не приносят.

Добавим также, что никакого интереса к будущему Армении не демонстрируют и посольства западных государств, к которым, кстати, взывала не только оппозиция, но и сам Пашинян. Судя по всему, вопросы политического урегулирования в Армении отданы на откуп Москве…

Но вернемся к трехсторонней встрече в столице России.

Под лежачий камень вода не течет

Отсутствие анонса и какой-либо широкой рекламы этого мероприятия подчеркивало рабочий характер встречи лидеров государств, а также их настрой на откровенный, а значит по большей части закрытый, формат переговоров. С учетом множества непростых вопросов, накопившихся в отношениях России, Азербайджана и Армении, ничего удивительного именно в такой организации переговорного процесса не было. Готовых решений ни у кого не имелось — это означало, что их предстояло выработать и принять во время трехсторонней встречи лидеров государств.

Под лежачий камень, как известно, вода не течет — кто-то должен был дать переговорам все еще смотревших друг на друга через прицелы Азербайджана и Армении новый импульс. Этим «кто-то» и стала Россия, воспринимавшая вопрос примирения сторон карабахского конфликта как важный аспект обеспечения национальной безопасности. Вопрос стал повесткой встречи президента России с силовыми министрами и МИДом 10 января — за день до трехсторонней встречи.

Безусловно, ведущая роль в урегулировании карабахского конфликта принадлежит президенту России. На его же плечах лежит и ключевая ответственность за примирение сторон. Именно Путин своей волей и авторитетом принудил Азербайджан и Армению к подписанию совместного заявления о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

С другой стороны, подписание и реализация данного заявления стали итогом успешного опыта и налаженного механизма российской «военной дипломатии», которая является эффективным инструментом деэскалации конфликта в Сирии, где РФ фактически прекратила гражданскую войну. Астанинский формат переговоров стал по-настоящему действенным инструментом дипломатического воздействия и мягкой силы России. Этот формат был легитимизирован ООН и признан всеми сторонами конфликта в Сирии, включая США и ЕС.

Предметом трехсторонней встречи стала реализация достигнутых в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года договоренностей между Москвой, Баку и Ереваном. Естественно, в них хватает острых моментов — особенно это относится к демаркации новых границ, отводу армянских вооруженных формирований и передаче в Карабахе спорных территорий Азербайджану. И здесь позиции сторон конфликта неравнозначны. Если Баку и лично Алиев демонстрируют готовность соблюдать все условия, озвученные в совместном заявлении от 10 ноября, то армянская сторона в ряде случаев самоустранилась от претворения в жизнь договоренностей об отводе сил и демаркации границы. Тем самым было спровоцировано несколько совершенно бессмысленных боестолкновений между брошенными Ереваном ополченцами Арцаха и азербайджанскими вооруженными силами.

Большие вопросы возникают к позиции Пашиняна в отношении российских миротворцев и, в целом, миротворческого процесса в Карабахе. Отстранившись от исполнения тяжелых, но необходимых условий по передаче спорных территорий под контроль Баку, армянский премьер-министр создал предпосылки к новой эскалации конфликта. А поскольку в регионе на линии разграничения между азербайджанскими и армянскими частями уже развернут миротворческий контингент РФ, то вполне понятно, в кого в первую очередь полетят пули и снаряды, если военные действия в Карабахе возобновятся.

Столь странная позиция первого министра Армении, занятая им уже после подписания совместного заявления о прекращении огня, значительно снижает в глазах Москвы ценность Пашиняна на его посту как гаранта выполнения достигнутых договоренностей. Не исключено, что этот момент в ходе вчерашних переговоров был в достаточно прямолинейной форме доведен до Пашиняна. По крайней мере, это, на наш взгляд, было бы вполне логично.

Подчеркнем еще раз: несмотря на агрессивную риторику, азербайджанская сторона выполняет все пункты ранее достигнутых договоренностей по Карабаху. Это, конечно, усилило переговорные позиции президента Азербайджана, который, к тому же, в отличие от армянского визави, свою страну вполне контролирует. В результате Алиев на трехсторонней встрече в Москве добился куда больших результатов, чем премьер-министр Армении.

В частности, Пашинян явно хотел получить от Алиева обещание как можно скорее вернуть еще остающихся в Азербайджане армянских военнопленных, включая те шесть десятков бойцов, которые угодили в руки азербайджанцев, потому что премьер Армении не захотел «марать» себя своевременной отдачей приказов об отводе войск после 10 ноября. Желаемого Пашинян не получил, о чем был вынужден сообщить прессе, причем выглядело это как публичная жалоба на азербайджанского президента. Прямо скажем — не самый лучший ход для политика, заботящегося о престиже своего государства и себя самого…

В свою очередь, Алиев добился того, что подписанное в Москве новое трехстороннее соглашение по Карабаху было нацелено на разблокирование транспортных коммуникаций. Ну, как добился… Поскольку эта задумка соответствовала интересам России, а также значилась в ноябрьских договоренностях, то «отмахаться» от нее, пойдя наперекор позиции Москвы и Баку, у Пашиняна шансов не было. Теперь Азербайджан через территорию Армении получит железнодорожное сообщение с Нахичеванской Автономной Республикой и Турцией, а Армения через территорию Азербайджана — с Россией и Ираном. Заметим, что это произойдет впервые за последние 30 лет! Плюс к этому появится возможность наладить ж/д сообщение между Россией и Турцией.

Арбитр и гарант

Чего еще на вчерашних переговорах добилась Россия, помимо того, что усадила Алиева с Пашиняном за один стол и сдвинула с мертвой точки вопрос о разблокировании транспортных коммуникаций?

Во-первых, наглядной демонстрации собственного авторитета, что позволит ей эффективно выполнять роль арбитра, тем самым укрепляя свое международное положение.

Во–вторых, продолжения и углубления переговорного процесса по Карабаху, то есть дальнейшего умиротворения региона.

В-третьих — и это почему-то заметили не все, — за рамками трехсторонней встречи и нового соглашения осталась Турция с ее агрессивными экспансионистскими планами.

Что Москва будет делать дальше? Тут все понятно. Российская сторона станет продолжать движение по обозначенным выше ключевым направлениям. Нашей стране важно окончательно погасить карабахский конфликт, тем самым усилив свои южные рубежи. Это сделает невозможным ведение «серой» войны силами различных прокси, которых Турция в виде дешевого «пушечного мяса» ранее задействовала на стороне Азербайджана. Кроме того, для России крайне желательно (с Пашиняном или без — не принципиально) стабилизировать ситуацию в Армении.

Свои позиции в закавказском регионе Москва будет последовательно усиливать для обеспечения полной безопасности каспийского направления с его энергетическими запасами. Что принципиально важно, во всех этих инициативах на Южном Кавказе Россия будет выступать не агрессором, а арбитром, а также гарантом мира и спокойствия.