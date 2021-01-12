При упоминании Рязани бывалый путешественник сразу назовет вам основные достопримечательности города — Рязанский кремль, места, где родился и жил великий русский поэт Сергей Есенин, и старинные деревянные дома в историческом центре. За Рязанью также закрепился статус «столицы ВДВ», ведь именно здесь после Великой Отечественной войны было основано первое в России высшее военное училище, выпускающее офицеров ВДВ.

Одним из символов Рязани — скорее, шуточным — горожане считают Грибы с глазами. Все дело в поговорке, которая давно многим из нас известна: «А у нас в Рязани — грибы с глазами!» Версий об ее происхождении несколько, лучше всего об этом расскажут местные жители. Недавно в городе даже соорудили памятник «глазастым» грибам. ФАН предлагает вам прогуляться по Рязани, исследовать ее основные достопримечательности и получить массу положительных впечатлений.

Как добраться до Рязани

Добраться в Рязань из Москвы можно на поезде или электричке. С Казанского вокзала в Рязань ходят фирменные поезда-экспрессы, время в пути составляет около трех часов. Стоимость взрослого билета при покупке в день отъезда — примерно 620 рублей. Поездка на электричке обойдется дешевле на 100 рублей, однако и времени займет больше — примерно 3 часа 40 минут.

От станции метро «Котельники» до Рязани также ходит автобус «Славянский экспресс», цена одного билета составляет около 500 рублей, длительность поездки — 3,5 часа.

Если вы путешествуете на автомобиле, то время в пути составит примерно четыре часа без учета пробок на трассе.

Удобно добираться до города и жителям северной столицы. Поезда из Санкт-Петербурга в Рязань есть как обычные, так и фирменные. Первые из них прибывают к месту назначения через 12 часов, фирменные — спустя 10 часов 30 минут. Стоимость билетов, в зависимости от поезда, составляет от 1,45 тысячи до 10 тысяч рублей.

К слову, ранее в Рязани, в 15 километрах от города, был собственный аэропорт Турлатово, который мог принимать на одну взлетную полосу небольшие самолеты, в том числе и пассажирские. В 90-е годы он был закрыт для большой авиации и использовался местными авиаклубами. В 2019 году появилась информация, что в Рязани откроется международный авиапорт в Протасово, однако в настоящее время этот проект находится в стадии разработки.

Как появилась Рязань

История возникновения города непроста. Дело в том, что во времена княжеского правления на Руси было две Рязани: привычная нам современная Рязань — это наследница Переяславль-Рязанского, а вторая — ныне село, называется Старая Рязань. По предположениям историков, обе Рязани были основаны примерно в одно и то же время и были участниками многих исторических событий.

Так, имя Евпатий Коловрат принадлежало именно жителю Старой Рязани. Молодой воевода с отрядом сопротивления успешно отражал нападения войск хана Батыя и по праву может считаться основателем партизанского движения на Руси. А итогом экспедиций археологов стало обнаружение на месте Старой Рязани множества предметов, включая привозные. Среди них - подвески, выполненные из медных византийских монет, а также фрагменты игрушек из глины. Данные артефакты говорят в пользу высокого уровня обеспеченности старорязанских ремесленников и развитых торговых и культурных связях в этой местности.

Что посмотреть в Рязани за один день

Начало короткой экскурсионной программы по городу можно смело планировать с осмотра главной исторической достопримечательности — Рязанского кремля. Крепость была возведена по всем канонам фортификационного искусства на возвышенности, в месте слияния двух рек — Лыбеди и Трубежа.

Кремль был частью Переяславля-Рязанского, дата его основания в летописях значится как 1095 год. До наших дней сохранилось множество хозяйственных построек, шесть храмов и часть земляного вала протяженностью 220 метров. Из трех монастырей — Богоявленского, Спасского и Духовского — остался только один, носящий в наши дни название Спасо-Преображенского.

Вход на территорию кремля бесплатный, отдельно оплачиваются экскурсии по выставкам, посвященным истории, археологии. Можно приобрести единый билет, его стоимость — примерно 700 рублей для взрослого. Осмотр «Музея-заповедника «Рязанский кремль» без дополнительных экскурсий и посещений выставок займет у вас примерно один час.

Самое большое жилое здание комплекса — Дворец Олега. Это довольно условное название закрепилось за постройкой как память о князе, который никогда здесь не жил, ведь строилось оно в XVII-XIX веках, гораздо позже срока его правления. Здесь размещались палаты рязанских архиереев, домовая церковь, кельи и хозяйственные помещения. Сейчас во Дворце располагается выставка «От Руси к России», посвященная становлению российского государства.

Следующий архитектурный памятник — Певческий корпус, построенный по проекту Юрий Ершова. Предназначался он для спевок певчих, но использовалось и для других целей, в том числе и для проживания архиереев разного статуса. Сегодня в корпусе располагается экспозиция «По обычаю дедову».

Ряд двухэтажных белокаменных зданий, объединенных под одну крышу, — это Гостиница Черни. По внешнему облику построек становится понятно, что когда-то в каждую дверь, в том числе и на втором этаже, вело отдельное крыльцо. Всего в здании 14 изолированных помещений, все было сделано для удобства приезжих монахов-чернецов. В Гостинице также работают исторические выставки, посвященные воинскому делу и истории Переяславля-Залесского.

Консисторский корпус — часть архитектурного ансамбля, включающего Дворец Олега и Певческий корпус. В прошлом служил архивным хранилищем и зданием, где располагалась Судебная палата. На втором этаже можно увидеть сохранившиеся фрески на тему древнерусских судов.

Доминанта кремля — Успенский собор, символ Рязани. Собор построен архитектором Яковом Бухвостовым, стиль определяется экспертами как «нарышкинское барокко». Колонны богато декорированы каменной резьбой, листвой, виноградными гроздьями и цветочным орнаментом, а главные ворота в храм украшены замысловатой решеткой.

В XX веке собор разделил судьбу многих русских храмов и был закрыт для посещения. В начале 90-х в соборе работал планетарий. И лишь к 900-летию Рязани в храме был отреставрирован главный иконостас. Работы по восстановлению ведутся и сегодня, что, впрочем, не препятствуют туристическому осмотру этой достопримечательности.

Привлекает внимание и колокольня высотой более 80 метров, состоящая из четырех ярусов. На возведение колокольни потребовалось без малого полвека, один мастер сменялся другим, в итоге постройкой занималась целая плеяда зодчих — И. Русско, К. Тон, Н. Воронихин.

Самым старым зданием на территории комплекса и в городе считается Христорождественский собор. Этот храм начали строить в XIV веке, а закончили в XIX. Во внешнем облике и интерьере почти не осталось древних деталей, самым старым элементом можно считать метлахскую плитку начала XX века. В соборе хранятся мощи рязанских святых и преподобных отцов Киево-Печерских.

Еще один храм кремлевского комплекса — Архангельский собор, основан в XV веке как домовая церковь. Небольших размеров, он построен в традициях древних русских храмов — приземистый, одноглавый, с четырьмя столпами. Интересен собранием редких икон, в числе которых «Одигитрия Рязанская» со святой горы Афон.

Впечатление о кремле будет неполным без посещения Кремлевского вала. Это рукотворная возвышенность из грунта, часть оборонительного сооружения, вернее, его фрагменты длиной 220 метров. Сегодня в этом холме, покрытом растительностью, трудно узнать некогда мощную преграду с башнями и стенами на вершине. С внешней стороны высота вала достигает 18 метров, со стороны кремля — всего восемь метров.

После осмотра кремлевского комплекса можно направиться к следующей достопримечательности — усадьбе академика Ивана Павлова. Известный физиолог, открывший «рефлекс Павлова» у собак, почетный член 132 академий, первый в России лауреат Нобелевской премии, родился в Рязани в 1849 году.

В этой усадьбе Павлов прожил 21 год. В 1993 году ей присвоен статус «Мемориальный музей-усадьба академика И. П. Павлова». Иван Павлович в начале своей карьеры продолжил семейную династию и учился в рязанском духовном училище. Однако после прочтения им книги Сеченова «Рефлексы головного мозга» судьба его круто изменилась, и он посвятил себя научной медицине.

Сначала направлением его исследований была нервная регуляция, затем — физиология пищеварения, позже — физиология высшей нервной деятельности. Дом, принадлежавший семье Павлова в нескольких поколениях, в начале XX века был продан сестрой Ивана Петровича и некоторое время был коммунальным жильем с несколькими хозяевами. И лишь после Великой Отечественной войны дом превратился в музей, в котором рязанские искусствоведы воссоздали быт семьи Павловых.

Музейный комплекс включает три постройки — мемориальный дом, главное двухэтажное здание, где проживала семья, дом науки и летний дом. В 2007 году в состав музея вошел также научный центр, пропагандирующий учения Павлова. Здесь регулярно организуют семинары, лекции и научные конференции. В главном музейном корпусе — мемориальном доме — собраны вещи академика, старинный интерьер был реконструирован и обставлен по моде того времени, включая текстиль и посуду. В доме науки есть интерактивная экспозиция, посвященная «павловской собаке» — муляж животного воспроизводит специфическую реакцию на звонок. В весеннее и летнее время в усадьбе цветет и плодоносит большой яблоневый сад, что безусловно придает особый колорит этому месту.

Прекрасным завершением туристического маршрута «одного дня в Рязани» станет прогулка по рязанскому Арбату и территории местной Выставки достижений народного хозяйства, сокращенно ВДНХ. Аналог московского Арбата в Рязани — пешеходная Почтовая улица. Со стороны ее пересечения с улицей Ленина расположен памятник легендарному Евпатию Коловрату — организатору партизанского движения против ополченцев хана Батыя.

Недалеко от монумента находится здание почты в стиле соцреализма, не особо приметное, высотой в четыре этажа. Архитектура других строений, расположенных по обе стороны улицы, впечатляет гораздо больше. Это особняки XIX века, каждый из которых несет свою историю. Своим возникновением улица обязана Екатерине II, название «Почтовая» улица носила изначально. Вот только почта в екатерининские времена была несколько другой: так называлось место, где можно было поменять лошадей, передохнуть. А для этого нужно было построить конюшню, каретный двор и, конечно же, контору, где хранилась и обрабатывалась корреспонденция. Поклонникам старинной русской архитектуры можно также прогуляться по улицам Щедрина и Ленина, там сохранились деревянные постройки не менее аутентичные. Но местом туристического паломничества считается именно Почтовая.

ВДНХ в Рязани — младшая сестра московской одноименной выставки: тот же сталинский стиль, некоторые павильоны очень похожи. Рязанская ВДНХ была построена в 1950-х годах. По плану здесь были размещены 22 выставочных павильона с длинными названиями наподобие «Культхозмебельторг» и «Текстильшвейобувьторг», фонтан, аллея, ресторан, бассейн, скульптурная группа. Правда, место для выставки было выбрано не совсем удачное — пойма реки Оки, которая затапливала эту территорию каждую весну. Но на старых фотографиях выставка выглядит весьма привлекательно.

Чего не скажешь о современном состоянии достопримечательности: многие здания обветшали без ремонта, бассейн скрылся за растительностью, а о скульптурах остались одни лишь воспоминания. Впрочем, не все так печально: жители поддерживают порядок на территории, а власти обещают в кратчайшие сроки начать реставрацию.

Что посмотреть в Рязани за один-два дня

Вышеописанной «программы одного дня» вполне достаточно для первого короткого знакомства с городом. Ну а мы продолжим рассказ о самых интересных местах в Рязани и ее окрестностях для путешественников, приехавших на два дня или более длительный срок.

Любители живописи наверняка знают о существовании в городе местной «Третьяковки» — художественного музея имени И. П. Пожалостина. Постоянная экспозиция может гордиться произведениями таких великих мастеров, как Суриков, Репин, Айвазовский, Левитан. Сюда стоит зайти только для того, чтобы приобщиться к таким святыням мира изобразительного искусства, как «Штиль на море» Айвазовского или этюд к картине Сурикова «Боярыня Морозова». Помимо картин, экспозиция включает и старинную мебель, предметы декора. Музей небольшой, на осмотр экспонатов можно запланировать 1,5 часа.

Окский государственный природный биосферный заповедник с центральной усадьбой в поселке Брыкин Бор носит статус охраняемой природной зоны федерального значения. На протяжении многих лет специалисты-биологи бережно сохраняли в заповеднике редкие виды животных, птиц и рыб. Название «биосферный» подразумевает соответствие этой природной территории самым высоким общемировым требованиям. Для туристов открыт Визит-центр с музеем Природы, разработаны специальные маршруты. Если вы планируете посетить заповедник, выберите маршрут на сайте заранее. Визит-центр также оборудован интерактивной доской, позволяющей заглянуть в различные уголки заповедника. А с помощью «Машины времени» посетители могут увидеть территорию природного парка такой, как она была много лет назад. Помимо этого, в конференц-зале проходят различные выставки и тематические мероприятия.

Из Брыкина Бора рукой подать до Музея Константина Циолковского, который также рекомендован к посещению. Находится он в поселке Ижевское, неподалеку от въезда в город. Основан музей в 1967 году — в год 110-летия со дня рождения этого великого русского философа и изобретателя. Экспозиции музея включают сборники трудов, фотографии семьи и другие материалы о жизни и научной деятельности Циолковского. Кроме того, целый зал посвящен освоению космоса. Многие открытия русского философа опередили свое время — такие, как, например, расчет скорости ракеты. Один из экспонатов, который наверняка заинтересует юных туристов, — макет этой самой первой ракеты. Причем создан он с учетом невесомости, никому на тот момент неизвестной.

Еще один популярный туристический маршрут — Есенинские места. В 20 километрах от железнодорожного направления Москва-Рязань есть маленький городок Рыбное. Отсюда обычно и стартует экскурсия. Место рождения поэта — село Константиново — находится севернее Рязани на берегу Оки. Экскурсия включает посещение усадьбы помещицы Кашиной, которой поэт посвящал трогательные стихотворения, земской школы, дома священника Смирнова, реконструкции дома, где родился Есенин. А также — территорию верхнего парка, церковь Казанской иконы Божьей Матери и часовню Святого Духа. Места здесь и вправду поэтические. На прогулку по Константиново нужно запланировать не менее половины дня с учетом дороги.

Что посмотреть в Рязани с детьми

Маленьким туристам в Рязани будет интересно провести время в парке аттракционов и зоопарке. Кроме того, в городе работают два аквапарка. Рекомендуем вам также посетить Рязанский государственный цирк, который ставит прекрасные представления с собственными артистами, а также с приезжими звездами. Порадует всю семью и Областной театр кукол. А для любителей лошадей работают местные конно-спортивные клубы, предлагающие прогулку верхом на лошадке или пони.

Еще один «негласный» символ Рязани — леденец. В городе даже существует музей, посвященный истории этой популярной сладости. Детям наверняка будет интересно услышать о том, как зарождалось сахароварение, узнать старинный рецепт «петушка». На мастер-классе ребятам предложат сварить леденцы лично и даже расписать их в лучших традициях сахароваров Рязанской губернии.

Сладкоежкам также можно предложить прогуляться по Музею шоколада: и историю шоколадного лакомства узнать, и напитком угоститься. Программа в музее интерактивная, посетители сами готовят шоколадные фигурки и могут забрать их с собой как сувенир.

Поскольку Рязань — «столица» ВДВ, было бы странно не зайти в одноименный музей — «Музей истории ВДВ». Экспозиция располагается прямо в здании военного училища имени Маргелова, выпускающего офицерский состав воздушно-десантных войск. Музею почти 40 лет, среди его экспонатов — военная техника, оружие, коллекция парашютов, исторические знамена ВДВ времен Великой Отечественной войны.

Какие сувениры привезти из Рязани

Выбор подарков для родных и друзей — очень увлекательная часть путешествия по Рязани. И взрослые, и дети буду рады яркому сахарному леденцу-«петушку». Впрочем, леденцы можно приобрести не только в виде фигурок животных и птиц — медведей, собачек, белочек, но и в форме цветов, сердечек, кремлевских башенок и монеток.

Сувениры «глазастых» грибов, миниатюрные копии городской грибной композиции, одного из символов Рязани, — это прекрасный презент для людей с юмором. Грибы-сувениры делают из глины, металла, дерева и даже вяжут из шерсти.

Хороший подарок в каждый дом — томик стихов Сергея Есенина. Подарочные экземпляры можно приобрести не только в книжном магазине, но и в сувенирной лавке в центре города.

Скопинская керамика производится в небольшом городке рядом с Рязанью. Керамические кувшинчики в виде пузатых рыбок и смешных лошадок, львов или уток, фигурки русалок, городовых и мифических существ, покрытые узорами, придутся по вкусу любителям глиняных изделий и посуды.