Анатолий Вассерман: В США могут запретить Telegram

Компании Google и Apple могут закрыть своим пользователям доступ к мессенджеру Telegram. Об этом в беседе с ФАН сообщил журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

Собеседник Федерального агентства новостей прокомментировал новость о том, что социальная сеть Parler обратилась в суд с иском против компании Amazon по причине отключения от облачного хостинга.

«Я не знаю, как сформулировано соглашение между Parler и Amazon. Там может быть очень много тонкостей. В любом случае дело затянется настолько, что Parler сможет работать только после завершения процесса захвата власти Джо Байденом и прочими демократами», — сказал публицист.

По мнению Вассермана, Дональд Трамп уже проиграл схватку за президентское кресло. У демократов есть не только политическая мотивация для того, чтобы прийти во власть.

«Террористы, организовавшие в свое время массовые погромы под лозунгом Black Lives Matter, уже сами по доброй воле от власти не уйдут. Им же надо будет отвечать и за эти беспорядки, и за массовые фальсификации при подсчете голосов, и за многое другое. Преступника нужно ловить сразу, потому что ради сокрытия уже совершенных преступлений он будет совершать все новые и новые», — подчеркнул журналист.

В завершение Вассерман обратил внимание на еще одно важное обстоятельство в блокировке аккаунтов Дональда Трампа в социальных сетях.

«Это событие беспрецедентное, но, как ни странно, законное. Дело в том, что сейчас пользовательские соглашения формулируются таким образом, что рядовой гражданин имеет только обязанности, а владелец сервиса — только права. Простейший пример: пару дней назад мессенджер WhatsApp изменил условия своего пользовательского соглашения. Теперь все персональные данные со смартфона с этим приложением будут отправляться в компанию Facebook. Уже начался массовый переход на Telegram. Я не удивлюсь, если вскоре и Google, и Apple закроют пользователям своих смартфонов доступ к мессенджеру Павла Дурова», — подытожил Анатолий Вассерман.

Ранее эксперт раскритиковал Арнольда Шварценеггера за сравнение действующего президента США с Гитлером.