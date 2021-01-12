Не слишком далеко от Москвы находится небольшой, однако вполне себе столичный областной город, название которого прежде всего ассоциируется с космосом. Это Калуга — вторая родина Циолковского, колыбель космонавтики. Высокая концентрация интересных и при этом абсолютно непохожих друг на друга мест делает этот город прекрасным вариантом для туристической поездки на уик-энд. Здесь и история, и религия, и культура, и просвещение, и модные тусовки в гастробарах. Так хорошо и благостно, что одного-двух дней может показаться мало и захочется вернуться. Тем более что в наступившем 2021 году Калуга приобрела статус официальной новогодней столицы России, теперь с символом города — летящим спутником — гармонично соседствует хрустальная снежинка, а для туристов здесь предлагают совершенно особую культурно-развлекательную программу. Итак, отправляемся в Калугу — гулять по старинному виадуку, есть печатные пряники, любоваться старинной архитектурой и, конечно же, знакомиться с историей космонавтики.

Новый Год — целый год

«Новогодняя столица» — проект, созданный по инициативе Министерства культуры России, направлен на увеличение турпотока и развитие туризма внутри нашей страны. Первая такая столица была выбрана в 2012 году, ею стала Казань, а затем — Вологда, Тамбов, Тула и другие города. Выиграв конкурс, Калуга приняла эстафету у прошлогодней столицы Нового года — Рязани, а в следующем 2022 году почетный статус будет передан Нижнему Новгороду.

Что же такого дает городу статус официальной новогодней столицы? Дело в том, что в современном мире активно развивается событийный туризм, то есть просто побывать и провести время в том или ином месте уже немногим интересно. То ли дело тематические мероприятия или конкретные события, во многом способные сыграть решающую роль в повышении туристической привлекательности не только того или иного города, но и региона, к которому он принадлежит. Вот почему российские города всерьез стремятся заполучить заветную «снежинку» — символ проекта. Ведь статус новогодней столицы служит дополнительным поводом пригласить к себе больше путешественников и показать им все хорошее и интересное, а также привлечь инвесторов к работе над туристической инфраструктурой. В Калуге, равно как и в предыдущих «столицах», интересные мероприятия будут связаны не только с празднованием Нового года: город готов произвести на туристов приятное впечатление во всем своем многообразии.

Как добраться до Калуги

От столицы России до Калуги чуть более 160 км, так что до города можно с комфортом добраться как на автомобиле (прямиком по трассе М3) или автобусе, так и на электричке или экспрессе. Кроме того, в Калуге есть свой собственный аэропорт, потому из некоторых городов страны добраться сюда можно еще и самолетом. Если вы путешествуете на личном автомобиле и располагаете достаточным количеством свободного времени, то по пути в Калугу можно заехать и в другие небольшие, но достаточно интересные города — картинный Боровск, монастырский Малоярославец или атомный Обнинск.

«Три кита» современной Калуги

Официально Калуга основана в 1371 году, однако история этого города уходит корнями в глубокую древность. Современная Калуга вобрала в себя сразу три средневековых городища. Первое из них располагалось в устье реки Калужки, в месте ее впадения в величественную Оку. Второе находилось выше, в районе села Ждамирова, а третье городище, выстроенное на берегу реки Яченки, известно как Симеоново. Предания гласят, что в каждую из этих «трех китов» город трижды переносился, в итоге поглотив территорию полностью.

Город издавна славился развитыми народными ремеслами и захватывающим дух искусством иконописи. Что же касается ратных подвигов, то исторически Калуга являлась южным форпостом Москвы, на протяжении многих веков исправно отражала набеги завоевателей.

Единой версии происхождения названия города не существует. Сперва его именовали Колугой, объясняя это тем, что некий хан Уга захватил эти территории и в знак завоевания вбил в землю кол, поэтому выросший здесь город стал именоваться «кол Уга». Связывают название города и с древнерусскими словами «калыга» (ограда) и «калуга» (болото), и с именем древнего разбойника Колуги, однако наиболее логичной и правдоподобной является версия его происхождения от наименования здешней речки Калужки.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: Калуга — это не только город, но еще и рыба — необычайно крупный представителей семейства осетровых. Правда, обитает калуга отнюдь не в Калужке, а в бассейне Амура, и попробовать ее на вкус нельзя, поскольку рыба занесена не только в российскую, но и в международную Красную книгу.

Подобно тому, как театр начинается с вешалки, город начинается с вокзала. Главный железнодорожный вокзал в Калуге так и называется — Калуга-1. Красивое кирпичное здание построено на закате XIX века и обставлено довольно лаконично: скромная привокзальная площадь, типовой зал ожидания, несколько билетных касс и миниатюрные точки общественного питания с горячим чаем и выпечкой. Справедливости ради, следует сказать пару слов и о Калуге-2, которая представляет собой вовсе не вокзал, а типовую станцию и маленький поселок железнодорожников. Это место больше известно как пункт отправления калужан на отдых, так как через станцию проходят поезда дальнего следования.

От «гантели» до Филармонии

Что же посмотреть в Калуге за 1-2 дня самостоятельно, куда сходить и где сделать наиболее живописные фото на память? Прямиком от Калуги-1 в город уходит улица Ленина, которая, наперекор традиции множества российских городов, не является центральной. Шагая по ней, вы попадаете к церкви Космы и Дамиана. Пропустить ее путешественнику никак нельзя, ведь она настолько красива, что отлично подходит на роль источника первых приятных впечатлений о городе. Кроме того, Космодамианская церковь примечательна тем, что построена она в стиле барокко, крайне несвойственном для провинциальных городов России.

В давнее время храм был посвящен Николаю Чудотворцу и упоминался в описях 1626 года как «церковь, что за лавками» или «храм в старом остроге». Современное же здание появилось значительно позже — на месте старого, разрушенного в результате пожара. Святые Косма и Дамиан издавна почитаются как покровители брака и семейной жизни, поэтому праздник в их честь отмечали шумно и по-семейному — с сытным застольем, песнями и задушевными разговорами.

Если позволяет время, обязательно зайдите внутрь храма, там находится необычайной красоты мозаика, которой украшены стены, а с колокольни открывается чудесный вид на город.

Далее направляемся в сторону площади Победы. Заблудиться вы вряд ли сможете, ведь она расположена на пересечении главной улицы города — Кирова — с двумя другими, также довольно крупными — улицами Разина и Жукова. Кроме того, прямо на ней сосредоточено множество важных памятников, в том числе возвышается гигантский «ориентир» — обелиск Родина-мать. Вначале может показаться странным, что женщина, олицетворяющая Родину, изображена с космическим спутником в руке, однако на родине космонавтики это не вызывает вопросов. Также в руках у скульптуры серебряная лента, символизирующая реку Оку, которая делит Калугу на две части. А внутри обелиска находится фонтан, который особенно красив в летнее время.

Если взглянуть на карту Калуги, то в центре вы обнаружите «конструкцию», напоминающую гантелю: это улица Кирова, соединяющая две круглые площади — сквер Мира и уже знакомую нам площадь Победы. Гантелей и называют центральную улицу калужане — за сходство с одноименным спортивным снарядом. Улица Кирова отличается красивой и органичной архитектурой. Особенно романтично она смотрится ночью, в свете городских огней.

«Гантеля» сосредоточила в себе буквально все лучшее: уютные скверы, фешенебельные торговые центры, исторические памятники, старинные усадьбы. Особое внимание стоит обратить на дом купца Ракова, Калужский драматический театр, основанный в 1777 году, а также церковь Жен-мироносиц, построенную в 1804 году, и, конечно же, на памятник городовому, рядом с которым особенно любят фотографироваться туристы. Отвечая на вопрос, что посмотреть в Калуге зимой, весной, летом или осенью, можно смело сказать: приходите на Кирова. Это достойная отправная точка для экспресс-экскурсий по городу в любое время года.

Имеет смысл ненадолго свернуть на улицу Театральная. Это своего рода Арбат, изобилующий разнообразными памятниками, сувенирными лавками, концептуальными ресторанчиками и причудливыми уличными фонарями, конечно же, щедрый на выставки местных художников. А если продвинуться ниже к Оке, то вы попадаете в Гостиные ряды (Гостиный двор) — объект культурного наследия народов РФ, символ купеческой Калуги, старинный архитектурный комплекс торговых лавок в стиле классицизма, возводимый на протяжении почти 40 лет с 1782 года. Со временем 14 красивейших корпусов, к сожалению, изрядно обветшали, поэтому в 2010 году начались работы по официальной реставрации комплекса, которые были завершены к 2015 году. С тех пор Гостиный двор постепенно превращается в туристско-рекреационную зону. К 2020 году здесь уже успели расположиться рестораны, музеи и коммерческие организации, а также открыт малый зал областной Филармонии.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: Зачастую калужане называют многие вещи на уменьшительно-ласкательный манер: например, гостиница — гостишка, ресторан или кафе — кафешка. Поэтому вместо кафешки вы вполне можете обнаружить шикарный модный ресторан. Пусть это вас не удивляет, ведь выражаясь таким образом, местные жители отнюдь не вкладывают в свои слова уничижительный смысл.

Весь Космос в гости к нам

Но вернемся к улице Кирова. Спустившись по ней к скверу Мира, вы сможете полюбоваться бронзовым памятником Константину Циолковскому, дополненным стальной ракетой. А оттуда — прямиком в Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского, истинную жемчужину туристической поездки в Калугу. Это первый в мире музей, посвященный космосу. В его создании принимали личное участие выдающийся конструктор ракетно-космических систем Сергей Королев и Юрий Гагарин — лицо космической отрасли и главный человек прошлого столетия, первый в мире побывавший на орбите (во многом благодаря Циолковскому). Да и вообще, Константин Эдуардович — это «калужское все». И даже несмотря на то, что родился он в Рязанской области, многие калужане искренне считают, что великий ученый — уроженец именно Калуги: настолько родным стал Циолковский для местных жителей.

Музей истории космонавтики был открыт в 1976 году и по сей день считается местом, наиболее полно отображающим историю воздухоплавания и покорения космических просторов. Это и захватывающая экспозиция, на знакомство с которой рекомендуется заложить как минимум полтора часа, и регулярно обновляющиеся выставки и, конечно же, увлекательные встречи-беседы с летчиками-космонавтами. Именно здесь находится и дублер знаменитой ракеты «Восток», на которой старший лейтенант Гагарин бороздил космические просторы.

Изучая главные калужские достопримечательности, описание и фото которых способны стать украшением любого путеводителя по здешним местам, нельзя пройти мимо планетария, расположенного здесь же — на южной стороне музея имени Циолковского. Туристы со всей России приезжают сюда, чтобы полюбоваться звездами, ведь в «городе космоса» они определенно ближе и доступнее для понимания. Планетарий в Калуге, открытый в 1967 году, стал первым в СССР. Здесь можно увидеть спутники и созвездия, планеты и метеоры, солнечные и лунные затмения. И это, пожалуй, самое лучшее из того, что можно посмотреть в Калуге самостоятельно за 1-2 дня с детьми: увлекательное космическое путешествие, приправленное спецэффектами, приведет в неизбежный восторг ребятишек всех возрастов. И неважно, какая погода за окном: небо в калужском планетарии всегда ясное и звездное.

Неподалеку от музея и планетария расположен дом Циолковского, в котором Константин Эдуардович прожил вместе с семьей почти 30 лет. Здесь же ученый написал десятки своих трудов, посвященных космонавтике, авиации, реактивному движению и прочим научным вопросам. В 1936 году — спустя год после смерти ученого — в здании был открыт музей, первая экспозиция которого рассказывала о наиболее значимых направлениях деятельности Циолковского. Работа музея вынужденно прервалась в годы Великой Отечественной войны. В доме поселились немцы, поэтому множество ценных экспонатов было безвозвратно утрачено. Когда война закончилась, освобожденный музей отреставрировали и вновь открыли для посещений, а после создания Музея истории космонавтики он стал его мемориальным отделом.

Романтик из белого камня

Экспресс-перечень красивых и интересных мест в Калуге завершает каменный мост — старейший в России каменный виадук. Строительство этого белокаменного красавца завершилось в 1785 году, его приблизительные длина и высота составляют 160 и 20 метров соответственно, а вся конструкция содержит около полутора миллионов тонн кирпича. Это не только самый старый, но и один из самых крепких каменных мостов в нашей стране: изначально рассчитанный на лошадиные упряжки, он с честью выдерживал и современное автомобильное движение и даже военную технику во времена Великой Отечественной войны, хотя, конечно, и этому гиганту не удалось избежать частичного разрушения и последовавшей за ним реконструкции.

Калужский виадук лежит через живописный Березуевский овраг, особенно красивый золотой осенью. По мосту можно неспешно прогуляться на закате, представляя, как много лет назад здесь совершала вечерний моцион городская знать. Любят гулять здесь и влюбленные пары, а в соответствии с одной из городских традиций любой новоиспеченный муж должен непременно пронести по мосту на руках свою обожаемую невесту. В общем, можно предположить, что, если бы у каменного виадука было сердце, оно бы точно не было каменным.

Что привезти из Калуги в подарок

Калуга — именно тот город, в котором без проблем можно накупить все возможные сувениры, ведь цены здесь существенно отличаются от столичных. Среди распространенных презентов, безусловно, лидируют магнитики всех мастей с изображениями на космическую тематику. Также большой популярностью пользуются разнообразные коллекционные игрушки и сувенирный мед. Однако не следует забывать и о том, что Калуга — место с богатой историей и уникальными древними традициями. Из необычных сувениров можно привезти домой салфетку, скатерть или полотенце, украшенное особым видом вышивки — калужской перевитью. Ее своеобразие выражается в том, что на ярко-красном полотне путем выдергивания и переплетения нитей с нитями других цветов мастерицы формируют густые и объемные картины.

Любознательного туриста также заинтересует «калужское тесто» в сувенирной упаковке. Разумеется, эта полузабытая русская сладость не имеет ничего общего с обычным тестом, так что пугаться не стоит, несмотря на то, что едят это лакомство сырым. Знаменитый Владимир Даль определял в своем словаре необычный десерт примерно так: «...соложеное тесто, сладкое, тягучее, знаменито калужское…». Говорят, во времена широкой популярности этого лакомства Калугу даже в шутку называли «Тестоединск».

Стоит обратить внимание и на здешние печатные пряники — они необычайно вкусные, цветные и расписные. А ценителям алкогольных напитков наверняка придется по душе калужская настойка, приготовленная по особому рецепту.