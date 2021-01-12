Топ-7 самых разрушительных землетрясений в истории

Большинство землетрясений не причиняют человечеству особого вреда. Иногда они и вовсе не ощущаются, в таком случае сейсмические волны возможно зарегистрировать только специальным оборудованием — сейсмографом. Крупные подземные бури, происходящие намного реже, влекут за собой катастрофические последствия и неизбежные многочисленные жертвы. ФАН рассказывает о самых разрушительных землетрясениях в истории.

Гянджа (Сельджукская империя, ныне Азербайджан)

Одно из крупнейших землетрясений в истории по количеству жертв. Катастрофа произошла 30 сентября 1139 года. Магнитуда землетрясения составила 6,7 баллов. В результате бедствия погибли 230 тысяч человек, еще 300 тысяч пострадали, было разрушено более тысячи жилых домов. Также распалась гора Кяпаз, преградив русло реки Ахсу. В итоге образовались восемь озер, в том числе Гейгель — крупнейшее озеро Азербайджана, находящееся на территории Гейгельского заповедника.

Алеппо (Сирия)

Мощнейшее землетрясение магнитудой 8 баллов, произошедшее в сирийском городе Алеппо 11 октября 1138 года, охватило не только современную Сирию, но и территории юго-западной Турции, Ирана и Азербайджана. По приблизительной оценке в результате катастрофы погибли 230 тысяч человек, население Алеппо тогда составляло чуть более 200 тысяч. Восстановить численность многострадального города удалось только через 600 лет, к началу XIX века.

Землетрясение в Индийском океане

Стихийное бедствие, вызванное цунами в Индийском океане 26 декабря 2004 года, затронуло сразу 18 государств: Индонезию, Шри-Ланку, Индию, Таиланд, Мальдивы, Мадагаскар, Сомали, Малайзию, Мьянму, Танзанию, ЮАР, Кению, Сейшельские Острова, Йемен, Бангладеш, Оман, Маврикий, Австралию. Землетрясение входит в тройку самых сильных землетрясений за всю историю наблюдений. Его магнитуда по разным оценкам составила от 9,1 до 9,3. Эпицентр находился недалеко от северо-западного берега острова Суматры. Цунами и землетрясение привели к огромным разрушениям и унесли от 225 до 300 тысяч жизней. Точное число погибших неизвестно, так как множество людей унесло в океан.

Ганьсу (Китайская республика)

Землетрясение, произошедшее 16 декабря 1920 года в китайской провинции Ганьсу, сопровождалось тотальными разрушениями, охватившими территорию площадью 3,8 тысячи квадратных километров. Магнитуда — 7,8. Толчки продолжались около трех минут. Сейсмические колебания ощущались на территории площадью в четыре миллиона квадратных километров. Погибли 270 тысяч человек, из них 20 тысяч — от холода, лишившись домов из-за бедствия.

Антиохия (Византия, ныне Турция)

Антиохийское землетрясение магнитудой 8 баллов произошло в конце мая 526 года, поразив не только Византию, но и сопредельные области Сирии. В результате катастрофы погибли 250 тысяч человек, в том числе патриарх Антиохийский Евфрасий.

Таншань (Китай)

Таншаньское землетрясение, произошедшее 28 июля 1976 года, считается одной из крупнейших природных катастроф XX века. Землетрясение магнитудой 8,2 по официальным данным властей страны унесло жизни 242 419 человек, но по некоторым оценкам число погибших составило целых 655 тысяч. Были разрушены 5,3 миллионов домов. Первый толчок погубил 90% всех городских построек, второй, произошедший через 15 часов, похоронил рабочих, расчищающих завалы. Толчки продолжались пять дней, всего было зафиксировано 130 афтершоков с магнитудами до 4,5 по шкале Рихтера. Таншань практически сравнялся с землей. Одна из трещин поглотила здание больницы и переполненный пассажирами поезд. Стихийное бедствие также затронуло Пекин и Тяньцзинь.

Шэньси (Китай)

Великое китайское землетрясение, самое смертоносное в истории, случилось в Шэньси 23 января 1556 года. Его магнитуда составила 8,4 баллов. В результате катастрофы в административном центре разрушились все постройки и погибло больше половины населения провинции — приблизительно 830 тысяч человек. Некоторые территории Шэньси вовсе обезлюдили. Еще в течение полугода каждый месяц в провинции ощущались небольшие толчки. Великое землетрясение, названное по имени императора Цзяцзина, является третьей по масштабности катастрофой за всю письменную историю человечества.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о мощном землетрясении магнитудой 6,5 баллов на границе России и Монголии, произошедшем ночью 12 января. Подземные толчки ощущались в Красноярском крае и Иркутской области.