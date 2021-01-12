Вика Цыганова представила свой музей-бутик в Красной Поляне

Москва, 12 января. Певица, композитор, модельер и дизайнер Вика Цыганова в эксклюзивном интервью ФАН представила свой недавно открывшийся музей-бутик в Сочи. Она поделилась историей этого проекта и рассказала, как связан с музеем известный путешественник Федор Конюхов.

Музей-бутик семьи Цыгановых открылся в поселке Красная Поляна в конце декабря, а уже в начале 2021 года звезда русского шансона отправилась в Сочи, чтобы оказаться в центре всех событий. 8 января Вика Цыганова организовала творческий вечер для посетителей музея.

«Восьмого числа была творческая рождественская встреча, — поделилась эмоциями певица. — Я захотела гостям своего музея-бутика рассказать, почему мы решили открыть его. Мы приглашали всех, это были в основном гости «Гранд Отеля Поляна» и те люди из Сочи, которые узнали, что единственный такой в России бутик-музей открылся. Потому что это действительно единственное место, куда можно прийти и увидеть наши вещи, которые мы с Вадимом делаем».

Открытие музея связано, в первую очередь, с возрастающим интересом к дизайнерским работам Виктории и Вадима Цыгановых. Супруги занимаются созданием уникальных предметов на протяжении не одного десятка лет.

«Все любят наш дом, все видели очень много передач, связанных с нашим домом, — сказала Цыганова. — Но, конечно, всех домой пригласить невозможно, поэтому мы решили часть экспонатов — те, что мы делаем с Вадимом, — просто выставить в этом музее-бутике. Чтобы люди могли прикоснуться, быть сопричастными. Что-то, может быть, заказать себе, приобрести. Мы с Вадимом больше 25 лет занимаемся оформлением домов, изготовлением уникальной мебели, памятников. А я, помимо песен, еще занимаюсь эксклюзивной одеждой и показами».

Певица признается, что ею также двигало искреннее желание поделиться с людьми яркими впечатлениями и красотой, которой так часто не хватает в современном мире, по мнению собеседницы ФАН.

«У нас такая содержательная жизнь! Много приключений, знакомств, дружбы, в том числе и с Федором Конюховым, — подчеркнула Цыганова. — И походы, и сомалийские пираты, и картины. В общем, все сбилось в одну интересную историю, которую захотелось людям просто поведать. Потому что сегодня очень мало у людей эмоций, нехватка красоты. Какой-то есть страх перед жизнью, перед тем, как жить дальше. Поэтому мы решили начать делиться своими эмоциями и приглашать людей к себе в гости в Сочи».

Вика Цыганова пояснила, что город для открытия ее музея-бутика был выбран неслучайно. С Сочи певицу связывают самые теплые воспоминания.

«Там стоит наша «Святая Виктория» — бригантина, на которой мы были в больших морских путешествиях вместе с Федором Конюховым, — объясняет собеседница ФАН. — Она сейчас стоит на Имеретинской набережной как большой арт-объект, под алыми парусами. Так получилось, что именно Адлер — это место, где мы впервые познакомились с Вадимом больше тридцати лет назад. Это место любви, место встречи, место счастья, место силы».

Репродукции картин известного кругосветного путешественника Федора Конюхова, друга семьи Цыгановых, также включены в коллекцию музея-бутика. Певица убеждена, что Конюхов — не только великий мореплаватель, но и уникальный художник, которого российской аудитории еще предстоит открыть для себя.

«Я думаю, что он не только вершины покорял и глубины морские, но он еще и побил рекорды именно как художник, — отметила Цыганова. — В Русском музее у него была выставка, которую мы продлевали четыре раза. То есть люди шли и смотрели, они не знали, что Федор Конюхов такой интересный, очень яркий, самобытный, ни на кого не похожий, очень эмоциональный художник».

Ранее Вика Цыганова и ее супруг Вадим Цыганов поддержали призыв Валерия Меладзе о помощи артистам и высказались о необходимости государственной поддержки российских артистов в период пандемии.