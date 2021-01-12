В Белоруссии рассказали, что ждет Литву за попытку блокады электроэнергии с БелАЭС

Недальновидность литовского правительства в вопросе белорусской электроэнергии ставит под сомнение будущее страны. Об этом в комментарии ФАН заявил белорусский политолог Андрей Сыч.

План блокады

Литва готовит план блокады электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце. Об заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.

Он отметил, что Латвия по-прежнему торгует белорусской электроэнергией, которая поступает и в Литву.

«Я думаю, что этот план, особенно в решении вопроса БелАЭС, родится в конце января. В начале февраля у нас уже будет весь план, согласованный между ведомствами, и мы сможем по нему действовать», — сказал Крейвис.

Политик обратил внимание, что принятый в Литве «антиостровецкий» закон не реализуется.

«Государственная служба регулирования энергетики — регулятор — совершенно ясно заявила, что электроэнергия, которая сегодня поступает в Литву, закупается у Белоруссии, и закупается на Рижской бирже, нарушает закон. <…> Факт остается фактом: латыши торгуют белорусской электроэнергией», — констатировал Крейвис.

Вопрос будущего Литвы

Как отметил Андрей Сыч, политические элиты Литвы уже неоднократно расписывались в своей некомпетентности и токсичности. В ходе становления независимости страны они умудрились потерять Игналинскую АЭС. Затем провалили переговоры по строительству новой станции, которую планировал финансировать Запад.

«В этот раз их недальновидность снова ставит вопрос о будущем страны. Европа уже принимает программные документы по полному переходу на электромобили до 2040 года. Совершенно очевидно, что энергетический портфель стран кардинально изменится. Потребление нефти, угля и газа будут сводить к минимуму», — пояснил Андрей Сыч.

По его словам, сам рынок электроэнергии все больше становится глобальным и торгуется на биржах. На сегодняшний день нет таких технологий, которые позволяли бы определить, где произведена электроэнергия. Поэтому пыхтеть над вечными вопросами литовский истеблишмент продолжит под светом ламп, питающихся с БелАЭС. И тут Белоруссии не принципиально, будет Литва закупать эту электроэнергию напрямую или через довольных посредников в Латвии и Польше.

«Немногочисленным литовцам, которые продолжают жить на родине, стоит наконец-то задуматься над действиями своего правительства. Иначе в ближайшее время придется искать новую работу и, вероятнее всего, место жительства», — заключил Андрей Сыч.

В Белоруссии с 9 августа периодически проходят митинги. Поводом для массовых протестов послужили прошедшие в стране президентские выборы, на которых с большим отрывом от конкурентов победил Александр Лукашенко. Правоохранители задержали тысячи участников незаконных акций и завели ряд уголовных дел.

Москва констатирует прямое и косвенное вмешательство иностранных государств в ситуацию. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко находятся в постоянном контакте.

Лидер Белоруссии заявил, что акции протеста управлялись из-за границы. Глава страны отметил, что спецслужбы зафиксировали звонки организаторов и кураторов протестов из Польши, Великобритании и Чехии. В Кремле и ранее призывали иностранные государства не оказывать влияние на ситуацию в Белоруссии и не вмешиваться во внутренние дела страны.