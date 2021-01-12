Сотрудники дагестанского ФСИН подозреваются в восьми преступлениях

Махачкала, 12 января. В 2020 году в Дагестане было выявлено восемь преступлений различного характера, в совершении которых подозреваются сотрудники уголовно-исправительной системы республики. По трем из них возбуждены уголовные дела, сообщили журналистам в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

По словам начальника инспекции по личному составу и противодействию коррупции управления ФСИН Замира Кушаева, среди выявленных правонарушений нет коррупционных. Дела в отношении сотрудников управления возбуждены в связи с недобросовестным исполнением ими своих обязанностей.

«У нас в прошлом году зафиксировано восемь случаев преступлений. Коррупционных правонарушений не совершено, есть три случая возбуждения уголовных дел в отношении наших сотрудников, но они не связаны с коррупцией, а относятся к с исполнению служебных обязанностей. Сейчас следственными органами проводятся определенные мероприятия в отношении этих сотрудников», – рассказал Кушаев.

Он уточнил, что выявлением преступлений среди работников уголовно-исправительной системы в Дагестане также занимаются отдел собственной безопасности, оперативный отдел управления ФСИН. При этом особое внимание уделяется профилактической работе, которая особенно важна, учитывая большое количество молодых сотрудников.

«Основное направление нашей работы – профилактика. Мы проводим встречи с работниками, рассказываем им о возможном наказании за те или иные преступления. Бывает, что выявляем какие-то незначительные нарушения, и тогда проводим беседы, предостерегаем от совершения ошибок. Это, действительно, работает, такие встречи необходимы. У нас сейчас много молодых сотрудников, которые только окончили учебу, и иногда им сложно сразу понять, где белое, а где черное», – пояснил представитель службы.

Среди сфер с наибольшими коррупционными рисками в уголовно-исправительной системе Кушаев назвал обеспечение отдельных заключенных особенными условиями содержания, а также возможности по их условно-досрочному освобождению. При этом он подчеркнул, что администрации колоний не могут принимать решения по сокращению срока пребывания в местах лишения свободы.

«Родственники очень часто пытаются передать осужденным побольше продуктов, в целом повлиять на условия их содержания. При этом в законодательстве четко прописано количество передач и вес каждой из них. Другой значительный коррупционный риск – возможность повлиять на срок заключения. Близкие и родственники осужденных готовы сделать все, чтобы сократить этот срок, но администрация колонии может дать характеристику на человека, но она не решает вопрос по условно-досрочному освобождению, это прерогатива суда», – сказал начальник инспекции регионального управления ФСИН.

Он добавил, что в 2020 году в Дагестане было предотвращено несколько попыток передачи взяток для сокращения сроков заключения тех или иных осужденных. За такими преступлениями установлен особый контроль.

«В прошлом году были такие попытки, но все они предотвращены. В этой связи некоторым сотрудникам управления было предложено покинуть службу», – отметил Кушаев.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане выявлены случаи использования квадрокоптеров и арбалетов для передачи запрещенных предметов заключенным исправительных колоний и следственных изоляторов. К подобным ухищрениям прибегают, как правило, родственники осужденных.