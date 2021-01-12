Онищенко образно объяснил, может ли появиться «российская» разновидность COVID-19

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, известный эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко резко отреагировал на сообщения СМИ о возможном появлении «российского» штамма коронавируса, виновного в пандемии COVID-19.

Ранее о том, что в России, возможно, уже есть свой уникальный штамм коронавируса, как, например, в Великобритании, заявил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург. Также российские ученые описали случай, когда в организме пациентки с ослабленными иммунитетом и онкологическим заболеванием коронавирус SARS-CoV2 приобрел 18 новых мутаций.

По мнению Онищенко, все разговоры о мутациях коронавируса следует вести только в профессиональной среде, не устраивая из этой темы шоу и не нагнетая ненужные страсти.

«Вы меня буквально толкаете на преступление, заставляя об этом говорить, — не без иронии отметил Онищенко в комментарии ФАН. — Как возникают мутации коронавируса, профессионалам в целом понятно. Но давайте это обсуждать в профессиональной среде! А то — что же получается? Кто-то, услышав об этом впервые, вылезает на телеэкран или в средства массовой информации, чтобы делать какие-то громогласные заявления, сеющие панику!»

Да, мутации у вирусов возникают постоянно, но это вопрос сугубо научный, отметил парламентарий.

«Одно дело — когда такие дискуссии проводятся в профессиональной среде, а потом на их основе делаются прогнозы и вырабатываются специальные меры. И совсем другое — когда такие темы вбрасываются в СМИ», — подчеркнул собеседник ФАН.

Может ли появиться российский штамм COVID-19

Так может ли все-таки появиться чисто «российский» штамм COVID-19 наподобие так называемого «британского»?

«Отвечу на ваш вопрос прямо, — говорит Онищенко. — [Новый штамм COVID-19] может появиться и в Буркина-Фасо, может появиться и в великом государстве Берег Слоновой Кости (Кот-д'Ивуар) и в любом другом месте. Новый штамм может появиться в любом государстве. Вирус не имеет национального окраса. Возможно, новые штаммы уже где-то появились. Но они могли появиться там, где просто нет здравоохранения, поэтому об этом никто не знает».

По словам Онищенко, британская разновидность COVID-19 была выявлена потому, что в Великобритании достаточно высокий уровень мониторинга. Российские ученые это прекрасно понимают, поэтому меры, которые принимаются в связи с появлением «британского» штамма, в целом не меняются, отметил собеседник ФАН.

«Да, новые разновидности коронавируса могут быть более контагиозными, возможны и более серьезные вещи. Но самое главное: коронавирус — это консервативный вирус. Это не грипп, который выживает за счет резких генетических дрейфов, поэтому каждый год нам нужна новая противогриппозная вакцина. В то же с начала пандемии COVID-19 уже выявлено более сотни мутаций коронавируса, он несколько раз становился более контагиозным, но при этом стратегия противостояния этой инфекции в целом не меняется», — подчеркнул Онищенко.

Так что не стоит вокруг этого сугубо научного вопроса поднимать медийный шум, обратился Геннадий Онищенко к коллегам-эпидемиологам.

«Не надо из этого делать сенсацию и сеять панику. Это тема для научной статьи, а не повод сразу лезть на экраны и мусолить эту пластинку. Не забывайте, что вы ученые, а не пропагандисты-агитаторы», — подчеркнул парламентарий.

Всего в мире на 12 января 2021 года зафиксировано 90,9 млн случаев COVID-19, скончались 1,95 млн заболевших. В России с начала пандемии выявлено 3 448 203 случая заражения, в том числе 22 934 — за последние сутки. Всего в РФ скончались 62 804 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией.