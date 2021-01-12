Иммунолог рассказал, когда в России появится коллективный иммунитет к COVID-19

Научная сотрудница (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявила, что, даже несмотря на вакцинацию по всему миру, не стоит ожидать популяционного иммунитета от коронавируса в этом году.

Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков рассказал корреспонденту ФАН о наличии хотя бы малейшего шанса у России на коллективный иммунитет в ближайшее время и объяснил, почему в 2021 году не стоит ожидать его появления в мире.

Иммунолог, опираясь на статистику роста заболеваемости и смертности по всему миру от COVID-19, рассказал, что бессмысленно надеяться на коллективный иммунитет.

«Распространение не такое стремительное, как было весной или осенью. Даже в условиях такого тренда, оставляя за скобками вакцинацию, достичь коллективного иммунитета в мире в 2021 году не получится», — заявил иммунолог.

По словам эксперта, в некоторых странах со средним уровнем дохода в 2021 году коллективный иммунитет также не образуется в связи с тем, что вакцина будет доступна для них в последнюю очередь.

«Да, будут отдельные страны, например Израиль, которым удастся это сделать. В процентном соотношении в лучшем случае — 10 процентов. Россия тоже не сможет достичь в этом году коллективного иммунитета», — резюмировал Николай Крючков.

Иммунолог спрогнозировал, что коллективный иммунитет появится в России в середине 2022 года, только если мы будем действовать стремительно и эффективно. Он также добавил, что России необходимо закупить китайскую вакцину для скорейшего появления коллективного иммунитета.