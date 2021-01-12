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Иммунолог рассказал, когда в России появится коллективный иммунитет к COVID-19

Иммунолог рассказал, почему в этом году не стоит ждать коллективного иммунитета по всему миру

Научная сотрудница (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявила, что, даже несмотря на вакцинацию по всему миру, не стоит ожидать популяционного иммунитета от коронавируса в этом году.

Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков рассказал корреспонденту ФАН о наличии хотя бы малейшего шанса у России на коллективный иммунитет в ближайшее время и объяснил, почему в 2021 году не стоит ожидать его появления в мире.

Иммунолог, опираясь на статистику роста заболеваемости и смертности по всему миру от COVID-19, рассказал, что бессмысленно надеяться на коллективный иммунитет.

«Распространение не такое стремительное, как было весной или осенью. Даже в условиях такого тренда, оставляя за скобками вакцинацию, достичь коллективного иммунитета в мире в 2021 году не получится», — заявил иммунолог.

Иммунолог рассказал, почему в этом году не стоит ждать коллективного иммунитета по всему миру

По словам эксперта, в некоторых странах со средним уровнем дохода в 2021 году коллективный иммунитет также не образуется в связи с тем, что вакцина будет доступна для них в последнюю очередь.

«Да, будут отдельные страны, например Израиль, которым удастся это сделать. В процентном соотношении в лучшем случае — 10 процентов. Россия тоже не сможет достичь в этом году коллективного иммунитета», — резюмировал Николай Крючков.

Иммунолог спрогнозировал, что коллективный иммунитет появится в России в середине 2022 года, только если мы будем действовать стремительно и эффективно. Он также добавил, что России необходимо закупить китайскую вакцину для скорейшего появления коллективного иммунитета.

«Если наши разработчики выведут на рынок новые вакцины, которые будут дешевле, с легче масштабированным производством и сопоставимые по эффективности с уже существующими, то к концу зимы 2022 года мы сумеем подойти к 60 процентам популяционного иммунитета», — рассказал собеседник ФАН.

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