Ялта, 12 января. Жители Крыма пожаловались на мощные подземные толчки в ночь на 12 января в Ялте, из-за которых у людей разбилась посуда и тряслись стены с мебелью. Специалисты уже подтвердили, что вблизи курортной столицы полуострова произошли подземные толчки. По мнению ученых, Крым вошел в опасный период, когда может произойти разрушительное землетрясение, ведь такое на полуострове происходит примерно раз в 80-100 лет. Более подробно ― смотрите вместе с ФАН.

Напомним, ранее ФАН рассказывал про санаторий в Ялте, который строился всем СССР и ранее носил название «Украина». Теперь он передан в распоряжение Следственного комитета Российской Федерации.