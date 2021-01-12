Агила Салех прибыл во Францию с рабочим визитом

Париж, 12 января. Глава Палаты представителей Ливии Агила Салех прибыл в столицу Франции с рабочим визитом, пишет издание Alwasat.

Спикер парламента провел переговоры с председателем Сената Франции Жераром Ларше. Они обсудили развитие двусторонних отношений и сотрудничество в политической, экономической и социальной сферах. Стороны также подтвердили намерение продолжить совместную работу на благо дружественных народов, включая урегулирование ситуации в североафриканском государстве.

Пресс-секретарь Палаты представителей Абдалла Блехек уточнил, что Агила Салех проведет еще ряд встреч с официальными лицами Парижа, после чего вернется на родину.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что глава парламента пообщался с руководителем египетской разведки Аббасом Камилем. В ходе беседы они обсудили разрешение кризиса в Ливии и поддержание национальной безопасности между двумя странами в приграничной зоне.