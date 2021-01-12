ФАН выяснил, что именно строится за «скандальным» забором в бухте Капсель в Крыму

Новые заборы на берегу бухты Капсель у Судака встревожили местных жителей. Фотографии ограждения стремительно облетели местные паблики в социальных сетях, вызвав новые обсуждения и скандалы в комментариях.

«Заборы, заборы и снова заборы», ― возмутились граждане.

Причем, судя по комментариям людей, возмущает их сам факт установки новых ограждений, а не то, что именно за этим забором происходит. Эту интересную «коренную» особенность для ФАН разъяснил местный житель Судака Евгений Филатов.

«Просто забейте в поиск два слова ― Судак и заборы. И вы увидите, что люди буквально несколько месяцев назад отстояли застройку местного заповедника. Тогда тоже поставили забор, а за забором начали пилить краснокнижные деревья. Местные тогда возмутились так громко, что услышал Аксенов, и все тут же свернули. Людей раздражает, что они не хозяева на своей земле. Что к морю не могут пройти, потому что за вот таким забором кто-то «отгрохал» себе дачу с личным пляжем», ― пояснил Евгений Филатов.

Он напомнил также несколько скандальных историй, когда частные санатории на берегу моря у Судака и Феодосии пытались отгородить пляж лишь для собственных посетителей, но именно такая «война с заборами» и людское небезразличие дали возможность всем беспрепятственно отдыхать на пляже, как того требует закон.

Однако в данном случае людям беспокоиться не стоит, рассказали ФАН в пресс-службе Арт-резиденции «Таврида». Именно строительство объектов стационарного образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусств ведется за «тревожащим людей» ограждением.

«Забор необходим для безопасности, согласно требованиям строительного надзора. Стройка объектов Арт-резиденции ведется на земле, которая относится к федеральной собственности Российской Федерации, и не несет в себе статус заповедника. Мы очень подробно рассказываем о ходе всех работ на нашем сайте, а также в социальных сетях, отвечаем на все вопросы, можем даже экскурсию провести, чтобы каждый смог убедиться, что за заборами ведется законное, утвержденное нашим президентом, строительство», ― пояснили в пресс-службе Арт-резиденции «Таврида».

Там также попросили людей не поддаваться на призывы тех, чьи интересы, возможно, были нарушены при распределении земли под строительство.

«Возмущаются больше всего те, кто тут, возможно, хотел себе землю под бизнес приобрести. Так вот хочется, чтобы люди подумали. Ведь вместе со строительство Арт-резиденции жители района получат водовод, который пройдет транзитом через близлежащие поселки и обеспечит людей бесперебойным водоснабжением. Также уже проведен ремонт автомобильной дороги у объекта, по которой ранее невозможно было проехать из-за ям. А что окружающим дали бы частные владельцы?» ― сказали ФАН в пресс-службе.

Завершение первой очереди строительства Арт-резиденции «Таврида» запланировано на 2022 году. Тогда забор будет убран, а сам объект заработает в круглогодичном режиме.

Арт-кластер «Таврида» — это платформа возможностей для молодых деятелей культуры и искусств, которая помогает реализовать профессиональный и творческий потенциал в креативных индустриях и отраслях культуры на территории Российской Федерации.

Платформа включает в себя такие проекты, как форум «Таврида», фестиваль «Таврида – АРТ», кастинг-платформа «Таврида – АРТ» и стационарный образовательный центр «Арт-резиденция «Таврида» к 2022 году в Капсельской бухте под Судаком.