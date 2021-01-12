Удивительным птицам, которые встречаются только на Южном полюсе, посвящены сразу два международных праздника. Всемирный день пингвинов отмечают ежегодно 25 апреля. Дата приурочена к периоду массовых миграций птиц для размножения.

Другой праздник, называемый День осведомленности о пингвинах, празднуют зимой — 20 января. Этот период в жизни птиц — один из самых сложных, так как связан с экстремальными холодами в местах их обитания. Оба праздника учреждены экологическими организациями, которые в течение многих лет бьют тревогу из-за резкого сокращения популяции пингвинов.

На грани выживания

Несмотря на то, что все пингвины, кроме императорских, кажутся одинаковыми, на нашей планете обитают 18 видов этих удивительных птиц. Они не умеют летать, но прекрасно плавают. А благодаря тому, что смогли освоить холодные территории Антарктики, в естественной среде обитания у них почти нет врагов.

В теории жизни пингвинов не должно угрожать ничего, кроме хищников, которые могут подстерегать их в воде во время охоты. Но на практике главной опасностью для этих милых созданий оказался человек. С момента открытия Антарктиды пингвинов безжалостно уничтожали.

Люди стали употреблять в пищу их яйца, что поставило популяции на грань вымирания. Крупных императорских пингвинов истребляли ради подкожного жира, который использовали, как и китовый, для освещения и обогрева жилищ. Лишь в конце ХХ века человечество встрепенулось, когда обнаружило, что этих птиц практически не осталось. Сегодня охота на них запрещена.

На многих островах, расположенных в районе Южного полюса, где существуют естественные ареалы обитания, созданы национальные парки и заповедники. Но говорить о том, что человек исключил угрозу вымирания этих птиц, слишком рано. А для привлечения внимания международного сообщества к проблеме и был учрежден Всемирный день пингвинов.

Уроки осведомленности

Считается, что эти птицы служат своеобразным барометром влияния человека на жизнь Южного полюса. Поэтому научные институты многих стран мира внимательно следят за жизнью их популяций, а также проводят экспедиции и исследования в места гнездовья. Задача научного сообщества — не столько наблюдение, сколько построение реальных прогнозов о том, какими будут последствия деятельности человека для Антарктиды и климата в целом, так как на этом континенте взаимосвязи прослеживаются особенно четко.

День осведомленности о пингвинах призван донести человечеству суровую правду о том, что вымирание целых видов птиц служит сигналом к нарушению экологического равновесия на планете. Образ милой, забавной и такой безобидной птички, которую практически истребил человек, использован не случайно. Есть надежда, что в душе каждого, кто так или иначе связан с регионом Южного полюса или когда-то свяжет с ним свою жизнь, проснется забота о природе края и собственной планеты. Беречь пингвинов — значит беречь Землю.

Как отмечают День пингвина в мире

Этот праздник — не торжественная дата, а скорее хороший повод узнать больше: о вымирающих видах птиц и животных, охранных мероприятиях и экологических проблемах. В 2017-м научная лаборатория Polito Lab провела большую исследовательскую работу с наблюдением за жизнью императорских пингвинов в Антарктиде. Исследователи расставили по побережью камеры, которые засняли уморительные и удивительные кадры. Как спят гигантские птицы, как забавно перемещаются на животах, как спорят друг с другом, когда не могут поделить красивый камешек. Многие кадры облетели социальные сети и стали основой для серьезного изучения характера, особенностей питания птиц и даже социальных связей в их популяциях.

В этот день стоит познакомиться с архивом Polito Lab или посмотреть другой документальный фильм о пингвинах. Видео, без сомнения, оценят дети и подростки: смотреть без смеха такое кино невозможно. Если в вашем городе есть зоопарк, стоит посетить его в ближайшие выходные. К международным праздникам, посвященным исчезающим и редким видам подопечных, в зоопарках часто проводят тематические дни. Они всегда интересны, так как сочетают занятные рассказы специалистов и возможность познакомиться с героями историй лично.