Старый Новый год: история праздника и его обычаи

В ночь с 13 на 14 января россияне отмечают Старый Новый год, также его называют щедрый Васильев вечер в честь православного праздника святителя Василия Великого. Праздник подразумевает большие застолья, люди ходят друг к другу в гости и трапезничают разнообразным кушаньем. Принято в этот день оставлять давние обиды, надевать новые наряды и с добрыми намерениями встречать Старый Новый год. Незамужние девушки ожидают этот день целый год, чтобы погадать на будущего суженого.

Зима

Истрия возникновения

Когда в XX веке европейские страны стали праздновать Новый год 1 января, перейдя на григорианский календарь, российский отстал на 13 дней. В 1918 году Советская Россия перешла с юлианского календаря на григорианский. Церковь не приняла такое решение и до сих пор живет по юлианскому календарю, отмечая Рождество не 25 декабря, как в Европе, а 7 января.

Новый год в России стали праздновать 1 января по новому календарю, а традиция отмечать его 13-го так никуда и не пропала.

Традиции празднования

Больше века Россия встречает Новый год дважды — предки передали нам все традиции, которые были заведены еще на Руси. Накануне Старого Нового года принято щедро накрывать на стол в честь памяти покровителя свиноводов Василия Святого. Женщины пекут блины и пироги, но традиционным блюдом является кутья. Ее готовят с мясом и салом, после чего ставят яство в угол к иконам.

Еще одно из главных блюд в канун Старого Нового года является запеченный поросенок — это символ плодородия земли.

Принято в этот день ходить в гости к соседям, желать им крепкого здоровья и удачи в наступающем году.

Утром 14 января посевальщики ходят в гости. В дом первым обязательно должен зайти мужчина — этот обычай сулит счастье в новом году. С разрешения хозяина дома происходит посевание. С добрыми помыслами компания ребят наполняют свои рукавицы зерном (чаще всего пшеницей) и рассыпают его по крыльцу или комнате, напевая традиционные песни. Хозяева дома взамен благодарят вкусной едой и деньгами.

У молодых свободных девушек бытует традиция гадать на возлюбленного в Старый Новый год. Принято заключать помолвку 13 января: значит, брак будет удачный.