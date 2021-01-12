«Где же мы будем харчеваться?» Альгис Микульскис о панике иноагентов в России

Под занавес уходящего 2020 года президент России Владимир Путин утвердил 64 новых закона. 10 января эти законы вступили в силу. Почему самыми резонансными из них оказались те, которые касаются наиболее одиозных «правозащитников», по-новому регулируют деятельность некоторых сетевых информационных ресурсов и предусматривают наказание за интернет-клевету — в колонке Альгиса Микульскиса.

«Стало совестливо и гадливо на душе! Как из душа окатило!» Пожалуй, только этой нетленной фразой вымышленного интернет-тролля Льва Натановича Щаранского можно всеобъемлюще описать состояние, в которое новые правила бытия ввергли российскую «рукопожатную» общественность.

10 января по всей Руси великой раздался стон.

«Это что же? — возопил коллективный «ревнитель свободы». — Теперь данные об иностранных грантах придется обнародовать не только НКО, но и одиночным борцам за все хорошее? И про «удары российской авиации по сирийским больницам» безнаказанно врать теперь нельзя? И YouTube теперь будет не только блокировать «ватные» аккаунты, но и сам может быть заблокированным?»

Скупая слеза обиды навернулась на косящий «по-интеллигентски» глаз… И полились на мониторы слова недоумения из-под пальцев, не изуродованных физическим трудом:

«Я никогда не работал на иностранные правительства и корпорации, не продвигал чужие интересы в ущерб народу России, — горько сетовал Лев Пономарев незадолго до принятия законов. — Я никогда не был никаким «иностранным агентом» в общеупотребимом и даже юридическом смысле и воспринимаю такой ярлык как личное оскорбление!»

Вот хотел бы я и поверить Льву Санычу, и посочувствовать, а не получается! Потому что в этих своих «страданиях» он даже не лукавит и не «манипулирует правдой». Он просто врет как сивый мерин!

«Личное оскорбление», говорите, неуважаемый? А про это «кино», где вы вдохновенно клянчите хоть малый «гранток» у японского дипломата, предлагая взамен российские Курилы, что скажете?

Да нечего вам сказать, Лев Саныч, кроме беспомощного «а почему за мною велось оперативное наблюдение?» Да потому и велось, что вы Родиной торговали, а это — не удивляйтесь! — запрещено даже в самых раздемократических странах мира.

По какой причине вас не отправили «на цугундер» еще тогда, в октябре 2011 года, я не понимаю до сих пор. Видимо, современный российский тоталитаризм какой-то… не совсем тоталитарный. А с голоду вы не помрете — денежка от ваших спонсоров как капала, так и будет капать. С той лишь разницей, что теперь вам придется публично оповещать об этом окружающих. По закону.

Если Льва Пономарева интересуют вопросы, в основном, финансовые, то тем, кто помоложе, новые законы пришлись не по нраву по причине перекрытия им «политического кислорода». Ведь статус иностранного агента подразумевает, что дорога в государственные структуры — властные и управленческие — любителям порадеть за народ на заграничную зарплату теперь заказана.

Например, небезызвестная Любовь Соболь, нескромно решив, что она и ее подельники представляют некую силу, сокрушается в интервью DW:

«Они хотят всеми способами усложнить нам жизнь: поставить какое-то клеймо, заставить отчитываться по каким-то безумным отчетам как иноагенты. Им нужно вставлять палки в колеса, чтобы хоть каким-то образом снизить наши шансы на победу. Я думаю, что у них ничего не получится».

Про шансы на победу, конечно, сильно! Любовь, не тешьте себя девичьими иллюзиями… Ни о каких «палках в колеса» речи не ведется, они просто не нужны. Потому что эти ваши «шансы» и так крутятся в области статистической погрешности. И публично оглашать себя «грантоедами» вам теперь придется — без вариантов.

А вы как хотели? Как на «благословенном Западе», где свобода и всем все можно? Так и там можно не все и не всем. Ну, Любовь… Вам же должно быть известно про Foreign Agents Registration Act и §2386 раздела 18 кодекса законов США, известный как «Акт Вурхиса»! Не слыхали? Так ознакомьтесь! Вот вам FARA, а вот вам «Акт…». Не благодарите!

С финансовыми и имиджевыми потерями так называемых «либералов», которые станут неизбежным следствием вступивших в силу 10 января законов, вроде бы все понятно. Теперь о потерях медийных…

Статья 128.1 УК РФ «Клевета» в новой редакции состоит из пяти частей, но наиболее значимой для любителей виртуально «попинать» Россию и тех, кто не считает ее «Мордором», представляется часть за номером 2. Читаем:

«Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации либо совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», либо в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных, наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет».

«Включая сеть «Интернет»… Ох и задумались, наверное, редакторы и владельцы всем известных сетевых ресурсов! Вернее, те из них, кто пока не успел перерегистрировать свои информационные мусоросборники и сделать их резидентами Латвии или Чехии… Потому что лить помои на Россию — да еще и за неплохие, надо полагать, деньги — хочется, а отвечать за вылитое — не очень.

Что ж… Сидите теперь и переосмысляйте. И то, что несут с ваших страниц ваши же особо «пассионарные» авторы, — перепроверяйте с лупой в руках. А то ведь, неровен час, обнародует у вас какой-нибудь очередной оппозиционный демагог продукт своей мозговой жизнедеятельности — и вот он, миллион штрафа, а то и «двушечка» на нарах.

И последнее. Свобода слова — это игра, в которую играют коллективно, а ее правила одинаковы для всех участников. И если, скажем, YouTube без объяснения причин отправляет в бессрочный бан аккаунты ФАН или ANNA-News, то пусть его менеджмент будет готов к тому, что Россия отправит их туда же. Потому что «…каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить».