От новых американских лиц на высших должностях можно ожидать увеличения активности на украинском направлении с целью противодействия России. Об этом в комментарии ФАН заявил военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Борьба за Украину

Западные страны проигрывают России борьбу за Украину. Такое мнение высказал американский журнал The National Interest.

Как отмечают журналисты, причина этого, во-первых, кроется в практике «внешнего управления». Суверенитет Украины ограничен из-за влияния Запада, что сейчас вызывает возмущение властей Киева. Послы стран «Большой семерки» все чаще вмешиваются в политику Украины, влияют на принятие важных решений. Например, на отказ покупать российскую вакцину от коронавируса.

Более того, огромную роль сыграла и политическая неопытность украинского лидера Владимира Зеленского, продолжившего курс на украинизацию населения. Этот шаг оттолкнул от него русскоязычный электорат юга и востока Украины, который голосовал за нынешнего лидера страны на выборах.

При этом, как отмечает издание, пророссийская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» стала самым популярным политическим объединением на Украине. США должны признать провальность своей политики на Украине.

Призыв к действию

Как отметил Сергей Простаков, The National Interest, как и любой западный публичный медийный центр, выполняет не только информационную, но и агитационную функцию. Имея ястребов-неоконсерваторов в своем руководстве, NI довольно последовательно вбивает в голову своей аудитории тезис об опасности России и ее силе. При этом зачастую они вынуждены давать более приближенную к реальности оценку (в плане эффективности российского оружия и внешней политики), чем другие западные медиа, стремящиеся умалить успехи нашей страны.

«Украина слишком близка географически, кровно и культурно к России, эту близость нельзя слишком быстро и просто уничтожить. Однако западные силы добились в этом деле уже вполне значимых и ощутимых успехов. Почти полный контроль над культурной и образовательной средой, который они установили еще раньше, позволяет им воспитывать с каждым годом все более ненавидящее Россию поколение», — пояснил Сергей Простаков.

Эксперт обратил внимание, что языковая политика Украины, также созданная по западным рецептам, является важным инструментом отрыва граждан от русской культуры. А экономика страны находится в руках олигархов, сильно зависящих от Запада, или уже напрямую западных структур.

«Поэтому говорить о том, что Запад на грани поражения на Украине, было бы опрометчиво. Его контроль над ней гораздо меньше того, на что можно было бы рассчитывать, исходя из западных ресурсов. В этом заслуга и самой России, и ориентирующихся на нее сил внутри Украины, не сдающихся даже под сильным давлением. Статья в NI может свидетельствовать о том, что приходящие к полной власти в США силы недовольны таким положением дел», — добавил Сергей Простаков.

По мнению эксперта, от новых американских лиц на высших должностях можно ожидать увеличения активности на украинском направлении с целью противодействия России. При этом объективные интересы самих украинцев, зачастую уже неосознаваемые ими самими из-за активной «промывки мозгов» антироссийской пропагандой, руководство США, разумеется, не интересуют. Современную Украину они создавали не как страну для нормальной жизни, а как место для гибели во имя американских интересов, направленных против России, отмечает Простаков.

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