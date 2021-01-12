Маг рассказала, как провести очистку дома от негативной энергии

Святочная неделя всегда сопровождается гаданиями, ворожбой, предсказыванием будущего. В это время также не лишним будет очистить дом от нечистой силы и негативной энергии. Таролог, маг Элена Гамаюн рассказала ФАН, как это сделать.

Святки продлятся до 19 января, поэтому еще есть время провести все необходимые обряды. Как утверждает эксперт магии, очистка дома православного человека проводится на православном канале. А чтобы провести процедуру очистки правильно, нужно придерживаться определенных методик.

«Человек должен двигаться слева направо. Зажженной церковной свечой следует окрестить углы, прочитать молитву, обрызгать помещение святой водой», — говорит маг.

Элена Гамаюн уверяет, что подобная чистка дома всегда благоприятна, она никогда не несет никаких негативных последствий. Подобный обряд подойдет для жителей многоквартирных домов. Если же человек живет в частном секторе, то очистить дом можно так называемым крестным ходом вокруг дома.

«С иконой Пресвятой Богородицы и зажженной церковной свечой нужно три раза обойти дом, прочитать подряд молитвы, «Богородичное правило», «Отче наш». Это нужно успеть сделать, пока горит свеча», — объясняет Гамаюн.

Если говорить о деревенской магии, то таролог советует обратиться к домовому.

«Домовой есть практически в каждом доме. Мы задабриваем его, ставим всегда что-то сладкое, наливаем молочко и просим домового защищать наш дом от негатива, нищеты и принести изобилие. Можно даже своими словами», — отмечает специалист.

Подобные обряды может провести каждый — защита не требует особых навыков и знаний. Но существует и профессиональная защита, к примеру, русские или скандинавские руны.

«На пороге прописываются определенные руны, чтобы, к примеру, зло не входило в дом. Есть так называемые магические изображения, которые вешаются на входе, также на входе часто ставятся иконы над порогом, прикрепляются взятые из церкви крестики. Каждый делает все, что может», — подытожила таролог Элена Гамаюн.

В период Святок многие традиционно гадают на будущее. Маг рассказала, когда гадания могут быть опасными, и посоветовала воспользоваться безопасными обрядами.