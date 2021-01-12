Красивая грамотная речь со времен античных философов и мыслителей считалась признаком образованности, ума и высокого положения в обществе.

«Заговори, чтобы я тебя увидел», — подтверждал эту мысль Сократ.

В знатных семьях для детей нанимали специальных педагогов по ораторскому мастерству. По манере излагать свои мысли всегда можно было отличить высокий социальный статус человека. Только люди, умеющие говорить убедительно, могли сделать карьеру или занять достойный пост на службе. Без грамотных красноречивых специалистов не обходились ни одни важные переговоры. Знаменитые вожди также всегда отличались умением хорошо говорить на публику.

Словом, человек с грамотной речью привлекает внимание других людей, вызывает интерес и доверие, чаще других добивается того, что ему необходимо. К счастью, в наши дни получение этих навыков доступно каждому. О том, как говорить красиво и правильно, рассказывает наш эксперт по грамотной речи — учитель-логопед Вита Билуха.

Что подразумевается под умением красиво говорить и каковы признаки красивой речи?

Представители публичных профессий — например, ведущие на радио и телевидении, журналисты, а также лекторы и актеры — могут служить примером людей с развитой речью. В таких профессиях главное — это голос и способ подачи информации, поэтому над улучшением речи радиоведущие и актеры работают постоянно.

Каким же аспектам уделяют особое внимание опытные ораторы? Очень важным моментом является тренировка дикции: насколько четко вы произносите звуки, гласные и согласные, проговариваете длинные фразы, делаете акценты интонацией.

К признакам правильной речи также относится богатый словарный запас и грамотность. Вряд ли человек, не способный выстроить фразу на правильном родном языке, вызовет у других желание долго его слушать. К дополнительным средствам выразительной речи можно отнести интонирование и мимику.

Но все же речь здесь играет ведущую роль. В идеале нужно уделять достаточно времени каждой из этих составляющих, чтобы в результате довести навыки до автоматизма и применять их, не задумываясь.

«Правильная речь отличается отчетливым произношением звуков, умением менять силу своего голоса, не кричать и не говорить визгливо. Говорить, не тараторя и не тормозя. Речь не должна звучать монотонно. Важно правильно произносить слова и верно ставить ударения. Не употреблять слова-паразиты, а наоборот — обогащать свою речь синонимами и метафорами, — определила понятие красивой и правильной речи Вита Билуха. — Многие считают, что речевые недостатки нельзя исправить в зрелом возрасте. Однако логопед успешно работает не только с детьми, но и со взрослыми. При правильно поставленной коррекционной работе специалист поможет вам исправить практически любые уязвимые места в вашей речи. Конечно, нужно понимать, что взрослым людям нужно приложить для этого больше усилий».

Какие специалисты занимаются развитием речи?

На сегодняшний день можно выделить два рода специалистов, которые занимаются развитием речи, — это логопеды и дефектологи.

Логопед — это коррекционный педагог, выявляющий речевые нарушения у детей и взрослых и помогающий их устранять. Чаще всего к логопеду обращаются в случае, если существуют проблемы с произношением звуков. Однако задачи педагога-логопеда значительно шире: он помогает преодолеть неправильную слоговую структуру слова, усовершенствовать грамматический строй речи и сделать ее связной, выявить нарушения чтения и письма и предложить свою коррекционную программу.

Поскольку наша речь относится к высшим психическим функциям, то в процессе общения с логопедом можно также выявить и подкорректировать проблемы с памятью, мышлением, восприятием и моторикой. Все это очень тесно взаимосвязано, поэтому работа с речью зачастую требует комплексного подхода.

Дефектолог — это тоже педагог, однако сфера его деятельности — исправление недостатков в общем психологическом развитии ребенка, таких как задержка психического, психомоторного или психоречевого развития. Поэтому нужно различать ситуации, когда необходим один специалист или другой. Также не исключен универсальный вариант, когда профессионал владеет обоими направлениями — и дефектологией, и логопедией.

Что может предложить современный логопед для развития речи ребенка и взрослого?

«Чем дольше я работаю логопедом, тем больше я узнаю нового и интересного, — говорит Вита Белуха. — Дети меняются, родители меняются, и мы, специалисты, должны идти в ногу со временем. На сегодняшний день логопед может использовать в своей работе самые разнообразные методики: логоритмику, музыкотерапию, телесно-ориентированные техники. Музыка улучшает тонус коры головного мозга, а также вызывает положительные эмоции у ребенка. Двигательная система напрямую связана с развитием его психических функций и так далее».

Речь — это один из самых сложных видов движения, и эти движения всегда имеют какое-то предназначение. Ведь мы обычно говорим с какой-либо конкретной целью, а не просто двигаем языком, шевелим губами и напрягаем гортань. Поэтому, если задуматься и проанализировать нашу привычную жизнь, то невозможно представить ни одно ощущение, которое мы могли бы получить без использования движения.

«В своей работе я формирую какой-либо навык сначала отдельно — например, произнесение звуков в слогах «ра-ро-ру», а затем сочетаю это с простыми движениями: например, руки вниз — «ра», руки вверх — «ро», руки в стороны — «ру». И уже потом «включаю» более сложную активность. В итоге деятельность ребенка усложняется, но полученный навык он все равно не теряет», — делится наш эксперт секретами своей методики.

Через двигательную активность детям гораздо интереснее работать, а необходимые знания, умения и навыки даются им легче и лучше закрепляются. Особенно это касается детей с тяжелыми нарушения речи (ТНР). Используя различные технологии на логопедических занятиях, удается добиться существенного улучшения в коррекции этих проблем.

На что нужно обратить внимание, чтобы научиться красиво говорить?

Безусловно, поставив перед собой цель изменить свою речь, лучше всего прибегнуть к помощи логопеда для ее достижения. Что же касается самостоятельных тренировок, то для того, чтобы сделать их наиболее эффективными, воспользуйтесь советами и упражнениями от нашего эксперта. Они могут помочь вам научиться красиво говорить за более короткий срок.

Работайте над дикцией. Научиться четко и внятно говорить помогут артикуляционная гимнастика, проговаривание скороговорок: благо, недостатка литературы, посвященной этим вопросам, сегодня нет. Овладевайте навыками регулирования силы голоса, его тембра, темпа речи и интонации. Для этого можно сделать аудио запись со своим участием и послушать, как у вас получается прочесть отрывок из любого литературного произведения. Оцените себя, а также попросите своих близких прокомментировать ваше выступление. В постановке правильной и красивой речи помогут дыхательные упражнения: правильное дыхание делает речь спокойной и уверенной. Читайте как можно больше разной литературы, исключите из лексикона слова-паразиты, не тараторьте, говорите правильно и внятно, старайтесь при общении с людьми подбирать грамотные слова.

Какие эффективные методики и упражнения сегодня используются логопедами для постановки красивой правильной речи?

Как уже упоминалось выше, методик для постановки правильной речи сегодня существует множество. К примеру, музыкотерапия. Она подходит как взрослым, так и детям. Эта методика направлена на то, чтобы сформировать у человека правильное музыкально-ритмическое чувство, научить его рационально расходовать и контролировать дыхание и так далее. Метод представляет собой музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах, пение.

Телесно-ориентированные техники включают в себя дыхательные упражнения, развивающие самоконтроль, и произвольные движения, биоэнергопластику — соединение работы артикуляционного аппарата и движений рук, растяжки, чередующие гипертонус и гипотонус мышц, упражнения на релаксацию.

Логоритмику также иногда называют нейрогимнастикой, поскольку это целый комплекс задач с использованием речи, движений, музыки и, конечно, ритма.

Как мы видим, работа с речью затрагивает большой спектр активностей, и среди них необходимо подобрать те, которые подходят именно вам.

Некоторые рекомендации для развития правильной речи

Напоследок — несколько общих рекомендаций от нашего эксперта о том, как сделать вашу речь богатой и красивой: