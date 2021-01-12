Снег — это белое чудо, он приносит радость и удовольствие детям и взрослым. Зимой в России снега традиционно много, а потому зимние виды спорта в нашей стране должны развиваться повсеместно. Но, к сожалению, долгое время они оставались без внимания, а подрастающее поколение все чаще выбирает вместо активного отдыха пассивный — за компьютером или со смартфоном.

Привлечь детей, молодежь и людей старшего поколения к активному и здоровому отдыху в 2011 году решила инициативная группа Международной федерации лыжного спорта. Именно тогда и был учрежден праздник — Всемирный день снега, который прошел сначала очень скромно. Но уже через год к нему присоединились 40 стран мира — настолько привлекательной оказалась идея. В 2021-м мероприятие пройдет в десятый раз, а значит, станет юбилейным.

В какой день отмечают Всемирный праздник снега

Для празднования самого снежного дня в году выбрано третье воскресенья января. В нынешнем году дата выпадает на 17 января. В этот день жителей всех стран и городов, где зимой снежно, приглашают окунуться в зимние виды спорта, открыть для себя новые и захватывающие развлечения и получить впечатления, которые для кого-то станут началом увлекательного хобби. А кто-то из детей, возможно, решит связать свою жизнь с профессиональным спортом: станет лыжником, сноубордистом или биатлонистом. Почему бы и нет?

Кроме приобщения детей и молодежи к снегу, Международная федерация лыжного спорта ставит и более амбициозные задачи. Например, научить детей безопасному активному отдыху и азам зимних видов спорта. Еще — научить сохранять снег как удивительное природное явление, с которым значительная часть человечества даже не знакома. А также открыть дорогу молодым талантам: в ходе мероприятий, которые проводятся в 45 странах мира, тренеры и инструкторы будут внимательно наблюдать за участниками и высматривать среди них будущих чемпионов.

Как отметят Всемирный день снега в 2021 году

В нынешнем году география праздника выросла до 45 стран. Большая их часть, конечно, — европейские, но присоединились к акции также Киргизия, США, Бразилия, Япония и даже Дубай.

В третьи выходные января на базе популярных горнолыжных курортов и туристических баз пройдут фестивали и конкурсы. Всего запланировано 111 мероприятий, а 100 организаторов заявили о том, что катания на лыжах и сноубордах в этот день будут абсолютно бесплатными для всех желающих.

В России мероприятия пройдут в нескольких городах. В Липецке состоится уже ставший традиционным фестиваль «Три пингвина», который будет проводиться в восьмой раз. Он уже полюбился горожанам, так как кроме спортивных конкурсов и соревнований предлагает встать на лыжню всем желающим. А программа конкурсов построена так, что даже новички чувствуют себя уверенно, а главное — веселятся.

Праздник в Петрозаводске назвали «Я могу». В этот день местная благотворительная организация предлагает детям с ограниченными физическими возможностями попробовать свои силы в зимних видах спорта. Веселые лыжные гонки, адаптированные для детей с церебральным параличом, проведут профессиональные инструкторы. Идею поддержать особых деток подхватили и на горнолыжном курорте «Красная поляна» в Сочи. Здесь пройдет фестиваль «Энергия жизни», который впервые организует Центр адаптивной физической культуры, спорта и туризма. На снег приглашают деток с ограниченными физическими возможностями, а также всех желающих насладиться веселыми лыжными гонками или только попробовать себя в лыжном спорте.

Спортивные праздники в самый снежный день года пройдут также в Санкт-Петербурге, Челябинске, Архызе. Судя по всему, праздник будет не только веселым, но и действительно снежным. Синоптики обещают россиянам настоящую зиму, а значит, встать на лыжи или освоить сноуборд получится в большинстве регионов страны.