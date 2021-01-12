В МЧС прокомментировали сообщения о землетрясении в Ялте

Ялта, 12 января. Крымчане сообщили, что в ночь на 12 января в Ялте ощущались толчки. ФАН выяснил в региональном управлении МЧС, поступала ли им информация о землетрясении.

В пресс-службе ведомства сообщили, что заявлений от населения с просьбой оказать помощь в связи с возможными подземными толчками в ночь с 11 на 12 января от жителей полуострова не было.

«Жалобы от населения и сообщения о необходимости оказать помощь в службу спасения не поступали», — сообщили ФАН крымские спасатели.

Напомним, что в социальных сетях крымчане сообщали о кратковременных подземных толчках в районе Южного берега Крыма. Пока данных, подтверждающих этот факт, нет. Сейсмологи пока не комментировали эти сообщения.