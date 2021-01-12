Экономист рассказал, когда «Северный поток — 2» будет достроен

На фоне похолодания в отношениях Вашингтона с Брюсселем и Пекином российские компании продолжают уверенный путь к финишу — завершению строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом в комментарии ФАН рассказал топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

Строительство трубопровода

Трубоукладчик «Академик Черский» покинул место достройки российского газопровода «Северный поток — 2» недалеко от датского острова Борнхольм. Об этом свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.

Еще в прошлую среду «Черский» прибыл к незавершенному участку магистрали. Сейчас он движется обратно в восточном направлении. До этого судно-трубоукладчик почти целый месяц простояло на рейде Куршской косы недалеко от Калининграда.

Судя по направлению «Академика Черского», судно, вероятно, направляется в российский порт.

Похолодание в отношениях

Как отметил Андрей Лобода, «Северный поток — 2» скоро достроят. Во время холодов риторика смягчилась, а цены на газ летят в космос.

«О трубоукладчике «Академик Черский» конспирологи могут проводить серьезное исследование. Его передвижение по Балтике, от Германии до российского калининградского побережья, отслеживают намного пристальнее, чем поездки и официальные встречи первых лиц ведущих держав мира. Хороший сюжет уже готов и для кино. Место назначение судна также почти никогда не указывается, когда оно покидает зону строительства», — пояснил Андрей Лобода.

Как отметил экономист, события на мелководье Балтики развиваются сегодня стремительно. Пока в Вашингтоне идет «пересменка» власти на фоне скандалов, интриг и расследований, в ЕС установилась настоящая русская зима. Риторика в Западной Европе в адрес «Северного потока — 2» стала еще мягче.

«Спотовая цена на тысячу кубических метров российского газа выросла почти до 260 долларов, и российское топливо сегодня нарасхват. На фоне похолодания отношений Вашингтона с Брюсселем и Пекином российские компании продолжают уверенный путь к финишу. В частности, они занимаются страхованием и дооснащением российских судов «Фортуна» и «Академик Черский». Что бы ни происходило вокруг «Северного потока — 2» — уже ясно, что этап его достройки становится реальностью первого полугодия наступившего года», — добавил Андрей Лобода

По мнению эксперта, это значит, что уже сегодня нужно с ЕС принять решение о защите трубопровода с военной и юридической точки зрения. Россия должна семимильными шагами развивать краново-монтажных трубоукладочные технологии.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019-го президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020 год, который включает введение санкций в отношении проекта.

Ранее депутат Виктор Водолацкий предрек Соединенным Штатам политическое поражение в вопросе санкций против российского газопровода. РФ доказала, что может гарантировать поставки газа по той цене, которая устраивает европейских потребителей.