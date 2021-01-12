Резкое ужесточение наказаний за нарушение ПДД обсудят в медиацентре «Патриот»

Во вторник, 12 января, в 14:00, ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут пресс-конференцию на тему «Минюст предложил лишать прав за три нарушения ПДД. Это остановит убийц за рулем?».

В Московской области на трассе М9 произошло ДТП с участием самосвала и колонны автобусов, перевозивших военнослужащих. Водитель грузовика, протаранивший колонну автобусов Минобороны РФ, задержан полицией. По предварительным данным, виновник ДТП не справился с управлением. В результате аварии есть погибшие.

Работа над безопасностью дорожного движения в России постоянно проводится, однако количество погибших на дорогах нашей страны сопоставимо с периодом военных действий. Политики и чиновники не готовы принимать непопулярные меры, ограничивающие водителей, а сами россияне лояльно относятся к нарушителям ПДД.

В рамках эфира мы обсудим, как сделать наши дороги безопасней, нужно ли лишать водительских прав за ряд серьезных нарушений и какие законодательные меры позволят резко сократить количество погибших в ДТП.

Кроме того, мы выясним, почему дорожают машины и бензин, обсудим перспективы электромобилей и расскажем, когда искусственный интеллект выгонит людей из-за руля.

На вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты: инженеры, социологи, политологи, общественные деятели, политики, коммерсанты.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ вне зависимости от политических пристрастий.

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