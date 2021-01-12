45% «внутренних террористов» помогут остановить беспредел Байдена. Колонка Николая Столярчука

В настоящий момент уже невозможно без сарказма смотреть на то, что происходит в США. «Лебединое озеро», которое показало CNN, навеяло ностальгию на лихие российские 90-е. А захват Капитолия американскими гражданами, несогласными с результатами выборов, привел к первому в истории человечества «политическому баннингу» ДЕЙСТВУЮЩЕГО президента США!

Верх абсурда достигнут, демократы обвинили Трампа в мятеже, а американских граждан назвали «внутренними террористами»! Но тут Twitter заблокировал Трампа, его бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, юриста его избирательной кампании Сидни Пауэлл и других. Не отставал и YouTube, который удалил подкаст бывшего помощника Трампа Стива Бэннона «за нарушение условий пользования». Голосовой мессенджер Discord заблокировал сервер The Donald, на котором общались люди, поддерживающие Трампа. Волна блокировок дошла даже до фотохостинга Pinterest. Facebook и Google тоже заблокировали без объяснения причин все, что можно заблокировать.

Нам остается только сочувствовать западным и российским «проамериканским» журналистам, которым приходится изворачиваться и придумывать тысячи способов, чтобы оправдать бредовые блокировки Трампа. Фантазии вам, дамы и господа, в такой сложной и бесперспективной работе по уничтожению свободы слова во всем мире!

И никто нам не ответит, кто дал право частным корпорациям без приговора или обвинения блокировать аккаунты действующего президента США?! С каких пор вечный подросток Цукерберг стал круче президента? Может его крышуют Рокфеллеры, мировое правительство и рептилоиды? Или главной причиной блокировок послужило негативное высказывание Шварценеггера о Трампе? Артисты и актеры — это американское все: если мнение «железного Арни» подкрепить Кардашьян и Бибером, Трампа точно нужно блокировать! В конце концов, именно американцы первыми выбрали героя вестернов Рональда Рейгана в президенты. Рейган в свое время, как и Шварценеггер, начинал с губернатора Калифорнии, может, и терминатор станет президентом.

Именно Рейган, как главный «ковбой» США, сейчас мог бы призвать патриотов во имя второй поправки Конституции и свободы слова взяться за оружие и защитить свои права. Но Рейган умер, а на Шварценеггера надежды нет — он Twitter, Facebook и Google на место не поставит.

Остается надежда на бравых республиканцев, которые могут помочь Трампу высказывать свое мнение и защищаться публично от необоснованных обвинений в мятеже. Можно дать Трампу бесплатный совет, если он хочет обойти блокировку аккаунтов и донести свои высказывания до населения Соединенных Штатов. Пусть выходит к лояльным журналистам и дает им комментарии. Затем просит 75 миллионов своих избирателей опубликовать эти комментарии на своих аккаунтах. Смогут Twitter, Facebook и Google заблокировать аккаунты 75 миллионов американцев и развязать гражданскую войну в США?! Такое американцы корпорациям не простят и пойдут защищать свои права с оружием в руках.

Все 75 миллионов республиканцев могут и не согласиться публиковать высказывания Трампа. Но точно есть 45% республиканцев, которые, согласно опросу на сайте https://today.yougov.com/, одобряют захват Капитолия. В таком случае Байден, исходя из своей последней риторики, должен привлечь около трети страны к ответственности как «внутренних террористов» и «подстрекателей к мятежу».

Блокировка аккаунтов действующего президента США еще раз доказала необходимость ограничения деятельности Twitter, Facebook и Google на территории России. Медиагруппа «Патриот» давно выступает за необходимость введения ограничений деятельности и обязательного открытия представительств западных интернет-гигантов на территории нашей страны. Только так российские граждане и юридические лица смогут привлечь американские корпорации к ответственности за блокировку аккаунтов, удаление постов и размещение фейковых публикаций. Только так мы сможем остановить беспредел, когда без решения судов и государственных органов интернет-гиганты лишают нас свободы слова!