В Ялте заявили о землетрясении ночью

Ялта, 12 января. Крымчане сообщают о ночном землетрясении в Ялте — сообщения местных жителей есть во многих городских группах, передает корреспондент ФАН.

Крымчане в комментариях сообщают о подземных толчках на Южном берегу Крыма. Соответствующая информация появилась в социальных сетях республики в ночь на 12 января.

«Доброго времени суток. 11.01.2021 около 23:20 в пгт. Ореанда был толчок, похожий на землетрясение, падали чашки и прочие вещи, тряслись диваны, кто-нибудь знает, что это?» — пишут в социальной сети ВКонтакте.

«В Стройгородке тоже почувствовали, мебель тряслась», — говорит Мария Юськова. «На Красноармейской тоже был толчок в 23:30», — пишет Пайлианнтасс Борисова. «У меня стены ходуном пошли, стол с мониторами и кровать с женой чутка уехали»; «Да, в Отрадном (Магарач) была вибрация. Толчок», — делятся в комментариях пользователи Telegram.

Вместе с тем портал мониторинга природных катаклизмов idp-cs.net не зафиксировал землетрясений в Крыму за истекшие сутки. Был ряд толчков в других регионах России, но по полуострову сообщений нет.