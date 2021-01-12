Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Путин призвал прокуратуру обратить серьезное внимание на реализацию нацпроектов

Путин призвал прокуратуру обратить серьезное внимание на реализацию нацпроектов

Москва, 12 января. Президент России Владимир Путин призвал органы прокуратуры обратить серьезное внимание на реализацию национальных проектов.

Глава государства по случаю празднования Дня работника органов прокуратуры обратился к представителям надзорного ведомства. По его словам, сопровождение реализации нацпроектов, защита окружающей среды и обеспечение законности на предстоящих думских выборах требуют «самого серьезного внимания».

«В каждом случае надо требовать полного восстановления закона и нарушенных прав, действовать твердо, принципиально. Полномочий и компетенций для этого у вас достаточно», — сказал российский лидер в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее президент поручил прокуратуре проследить за выделением социальных выплат семьям с детьми, медикам, потерявшим работу россиянам, представителям бизнеса в период пандемии коронавируса.

Новости партнеров