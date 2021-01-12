Как академик Лушников попался на распространении фейков о вакцинации, а потом покаялся

Гражданин, называющий себя журналистом, Алексей Лушников чуть было не отправил на повторную вакцинацию несколько тысяч петербуржцев, успевших сделать прививку от коронавируса, а также едва не остановил работу 70 пунктов вакцинации от COVID-19 в Санкт-Петербурге. Всего лишь одним то ли провокационным, то ли просто неосмотрительным постом в социальной сети.

Вот оригинал поста, опубликованного на его личной странице, на которую подписано, на минуточку, 136 тысяч человек (скриншот имеется в редакции ФАН, неграмотная авторская орфография и пунктуация сохранена):

«Сегодня Роспотребнадзор проверил ряд поликлиник где проходит вакцинация. Оказалось, что у них холодильники для хранения Спутника работают с температурой — 10 градусов. По требованиям необходимо -18 градусов. В итоге, остатки вакцины забрали. Вакцинацию приостановили до момента поставки новых холодильников с нужной температурой. Вы спросите, а как быть с теми кому уже привили испорченную вакцину. Говорят, что будут всех обзванивать и предлагать заново привиться».

Представляете реакцию уже привитых граждан, собирающихся привиться или тех, кто настроен против вакцинации?

Естественно, комментарии к посту стали валиться с быстротой введения этой самой вакцины. Большинство, как и следовало ожидать в этом канале, негативные: мол, так и надо этому «Спутнику V», мы же вас предупреждали. Остальные начали ругать все, что принято ругать: от властей и системы здравоохранения до несчастных замотанных медсестер в поликлиниках. Но несколько журналистов, подписанных на страницу господина Лушникова, все же задумались и решили перепроверить информацию.

В прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург» председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, получив информацию о распространяемых слухах, доложил телезрителям:

— Никаких проверок Роспотребнадзор по данному поводу вообще не проводил. — Состояние холодильников во всех пунктах вакцинации проверяется персоналом поликлиник многократно в течение дня. — Температурный режим жесточайше соблюдается, никаких замечаний нет.

Помимо этого, господину Лушникову напомнили, что за распространение фейков о коронавирусе грозит уголовная ответственность и серьезный штраф. Господин Лушников, наконец, задумался, и раз 15 за сутки редактировал свой текст, пытаясь сохранить лицо.

Изначальный пост Лушникова спустя пару часов и ответов журналистов встревоженным согражданам стал печальным и многословным (орфография и пунктуация сохранены):

«Есть новости о вакцинации. Из Питера. Как всегда, говорим о человеческом факторе. Только что мне рассказали поучительную историю. Дополню еще раз. Несколько дней назад мой лечащий врач предложил записаться в поликлинику 76 (на ул. Хлопина дом 11) для вакцинации семьи. Там есть возможность обеспечить прием в назначенное время без ожидания так как с нами женщина 86 лет которая плохо ходит. Так мы и сделали. Ждем назначенного дня. Сегодня звонит мой лечащий врач. Говорит что на этой недели вакцинация отменяется и рассказывает историю. Я спрашиваю, могу ли я об этом написать в соцсетях. Получив согласие, я написал об этом ниже. Сегодня Роспотребнадзор проверил ряд поликлиник где проходит вакцинация. Оказалось, что в некоторых из них холодильники для хранения Спутника работают с температурой — 10 градусов. По требованиям производителя необходимо -18 градусов. В итоге, остатки вакцины забрали. Вакцинацию приостановили до момента поставки новых холодильников с нужной температурой. Вы спросите, а как быть с теми кому уже привили (возможно) испорченную вакцину. Говорят, что будут всех обзванивать и предлагать заново привиться».

Далее начинается странный бред диванного вирусолога про 5-й и 26-й вирус (орфография и пунктуация сохранены):

«Напомню что один укол это 5-ый вирус. Один укол это 26-й вирус. Аденовирусная вакцина это одноразовая вакцина. Колоть каждый из них два раза категорически нельзя. Это может привести к очень печальным последствиям. Как быть, если не все сделанные прививки были испорчены? Если среди испорченных есть и рабочие вакцины? Как недопустить двойной дозы? Учитывая особенности отечественного мира, настоятельно рекомендую перед прививкой в кабинете вакцинации удостовериться: 1. Температурный режим хранения вакцины соответствует -18 градусам. 2. Один укол вакцинации должен быть именно 5-м вирусом. 3. Один укол вакцинации должен быть именно 26-м вирусом. Остерегайтесь ошибок при втором уколе. Будьте ответственны за свою жизнь».

После навалившихся десятков язвительных комментариев, намекающих на необходимость наличия здравого смысла, автор поста Алексей Лушников нагибается все ниже (орфография и пунктуация сохранены):

«Дополнение: У меня есть список поликлиник с нормальными (-18) холодильниками (70 поликлиник). Подавляющее большинство соответствует нормам. Получается речь выше идет скорее об исключительных случаях, а не об общей практике. Ещё дополнение: список этих поликлиник соответствует всему общему списку поликлиник где проходит вакцинация - 70 поликлиник. Какие из них какие — я так и не смог понять. Мне его так вразумительно и не прокомментировали. Будем считать что этого списка нет. Это максимально корректно. Ещё дополнение. Рассказали мне, что официальные лица петербургского здравоохранения опровергли в сми историю рассказанную моим лечащим врачем. Говорят проверок Роспотребнадзором не было. Вероятно, поликлинику 76 (на ул. Хлопина дом 11) тоже не проверяли. События развиваются».

А закончилось все закономерно — спустя каких-то три часа. Академик Международной академии наук и искусств Парижа; главный редактор, создатель и владелец телевизионного канала «Ваше общественное телевидение»; тележурналист, автор и ведущий общественно-политических программ в Союзе журналистов России; главный редактор в Национальной энциклопедии личностей РФ «Синие страницы России»; руководитель в школе-студии Алексея Лушникова; президент в Телекомпания Lushnikov-films и прочая, и прочая (такой список указан на официальной страничке в Facebook) разочаровывается в журналистах, осмелившихся перепроверить его фейковые посты.

Последнее сообщение (орфография и пунктуация сохранены):

«Вот о чем хочу сказать. Я удалил последние 4 публикации. Возможно скоро закрою аккаунт. Как-то давно я не встречал так массово нахлынувших странных людей. Признаюсь, картинка отвлекает. Появляется какая-то жалось к ним, не интересность, чувство утраты, излишняя включённость. Это как-то без меня. Стало душно здесь».

Нет, конечно, в социальной сети что только не напишешь. Особенно когда захочешь хайпа. Но не захочешь уголовной ответственности.

ФАН не имеет ничего против международного академика Алексея Лушникова. Но мы переживаем за тех больных, которые сейчас лежат с трубками ИВЛ в реанимациях и могут поверить ему, что у нас везде бардак. Мы переживаем за тех здоровых, которые хотят привиться и защититься, и такие вот господа не дают им это сделать своими неосмотрительными фейковыми сообщениями. Мы переживаем за врачей и медсестер, работающих в красных зонах: им некогда читать маразматические комментарии диванных вирусологов. Мы переживаем за наших ученых, создающих отличные вакцины. Да за все переживаем, кроме дураков, пишущих фейки ради хайпа.

P.S. Особенно господина Лушникова огорчило, что пункта вакцинации от COVID-19 в той самой поликлинике на Хлопина, 11, вообще нет.