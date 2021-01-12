Эпидемиолог рассказал, как защититься от «британского» штамма COVID-19

Москва, 12 января. Показатель заразности «британского» штамма коронавируса составил 1,5, в то время как обычного — 1,1, передача вируса осталась прежней — воздушно-капельной.

Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Он обратил внимание на то, что вирус, как и бывает, начинает спустя некоторое время мутировать. Однако, главным, по мнению всех специалистов, остается тяжесть течения заболевания. А она, по словам Горелова, не увеличилась.

Горелов добавил, что созданные в России вакцины против коронавируса защищают от «британского» штамма.

«Поскольку британский штамм — разновидность все той же коронавирусной инфекции, то и меры профилактики остаются теми же, которые уже доказали свою эффективность. Это своевременное выявление инфекции, изоляция инфицированных, соблюдение социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты и, конечно, вакцинация», — сказал эпидемиолог в беседе с изданием «Известия».

На днях японские специалисты выявили новый штамм коронавируса, который отличается от обнаруженного в ЮАР и Великобритании. По мнению японских экспертов, новый штамм не сделал коронавирус более агрессивным.