Ученые рассказали о влиянии кишечных бактерий на тяжесть COVID-19

Гонконг, 12 января. Гонконгские ученые обнаружили, что тип и количество кишечных бактерий влияет на протекание и тяжесть заболевания COVID-19.

Исследователи узнали, что состав микробиома кишечника у пациентов с коронавирусом и без него сильно отличается вне зависимости, проходили ли они терапию антибиотиками или нет. У зараженных было больше определенных типов бактерий, чем у здоровых, а также у них было меньше бактерий, влияющих на иммунную систему. Их число оставалось низким и через 30 дней после выписки из больницы. Исследование опубликовано в журнале Gut Британской медицинской ассоциации. Об этом пишет РИА Новости.

Ученые сообщили, что состояние микробиома кишечника влияет на тяжесть протекания COVID-19 и возникновение последствий. Отмечается, что поддержание в организме полезных типов бактерий может стать новым методом уменьшения симптомов и степени тяжести заболевания.

В Ливане сообщили о мировом коронавирусом рекорде. По заявлениям ливанских медиков, в стране зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших COVID-19. Всего в Африке за время пандемии выявлено более 3 млн случаев коронавируса.