Литва готова изменить название Белоруссии

Вильнюс, 12 января. Власти Литвы готовы изменить название Белоруссии в официальном обороте, заявил журналистам министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис после встречи с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

«Если Белоруссия выразит такое пожелание, с удовольствием обсудим этот вопрос, как мы уже поступили, изменив название Грузии на Сакартвело», — заявил Ландсбергис.

Как именно Литва хочет переименовать Белоруссию, он не уточнил. Сейчас принятое в литовском языке название страны — Baltarusija. Rusija по-литовски — это Россия. Глава МИД подчеркнул, что в настоящее время Вильнюс «трактует Белоруссию как часть России».

Ранее в понедельник ФАН сообщал, что Тихановская предложила сменить официальное название Белоруссии на литовском языке на Belarusià.

В ее письме на имя Ландсбергиса подчеркивалось, что название Baltarùsija «ведет к ошибочной ассоциации с государством Россия». Тихановская считает, что изменение официального названия страны «могло бы стать знаком уважения суверенитета Беларуси и поддержки языковой и культурной идентичности белорусского народа».

В Белоруссии несколько месяцев проходят протесты тех, кто не согласен с итогами выборов 9 августа. По официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко победил со значительным перевесом. Для него это уже шестой срок на посту главы государства. Занявшая второе место Тихановская не признала результаты. 5 января Лукашенко заявил, что если кому-то не нравится нынешний лидер, замена произойдет только по итогам всенародного голосования. 2021 год объявлен в стране Годом народного единства, и, по словам Лукашенко, люди должны понять, что он «не враг собственному народу и сам себе прежде всего».